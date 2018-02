Kinderbetreuung: 34 Plätze fehlen

In Prichsenstadt leben erfreulicherweise wieder mehr junge Familien mit Kindern, was auf der anderen Seite auch bedeutet, dass mehr Betreuungsplätze für die Kinder benötigt werden. Dafür hatte die Verwaltung einen Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen aufgestellt – mit dem Ergebnis, dass 34 Plätze fehlen.

Kirchschönbach scheidet aus

Wie die 15 Krippen-, 14 Kindergarten- und sechs Hortplätze geschaffen werden sollen, dafür hatten Bürgermeister René Schlehr und die Verantwortlichen der Kindergärten in Kirchschönbach und Stadelschwarzach sowie vom „Haus für Kinder“ in Prichsenstadt einige Aussagen erarbeitet. Und über die zerbrachen sich die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung den Kopf.

Der Kindergarten in Kirchschönbach scheidet nach Auskunft der Träger aus, da es am und im Gebäude keine Möglichkeit der Erweiterung gibt. Das Haus für Kinder in Prichsenstadt könnte mit einem Anbau an das bestehende Gebäude erweitert werden. Der Kindergarten Stadelschwarzach verfügt ebenfalls über Erweiterungspotenzial, was aber, so der Bürgermeister, „mit erheblich mehr Kosten verbunden sein dürfte als der Anbau in Prichsenstadt“.

Denn in Stadelschwarzach könne zwar ein erhebliches Teilstück eines benachbarten Grundstückes gekauft werden. „Aber der Grundbesitzer hat nur eine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert, mehr noch nicht.“ Auch könnte der Träger des Kindergartens weder das Grundstück kaufen noch den Anbau finanzieren und auch nicht das für die Verwaltung benötigte Personal bezahlen. „Das bliebe im Endeffekt an der Stadt hängen“, sagte der Bürgermeister.

Prichsenstadt wird bevorzugt

In Prichsenstadt hatte bereits der Bauausschuss das Gebäude Bahnhofstraße 8 (in dem bis Dezember ein Architekturbüro beheimatet war) als zusätzliches Gebäude ausgeschlossen, auch weil es das pädagogische Konzept des Hauses für Kinder zerschlagen würde. Somit bliebe laut Schlehr auch nur ein schräger Anbau am Haus für Kinder, das ohnehin schon immer geplant gewesen sei, auch wenn es keinerlei schriftliche Pläne dafür gibt, wie Schlehr auf Anfrage von Helmut Hümmer erklärte.

Annette Seberich-Düll monierte, dass ihr für eine Entscheidung keinerlei Zahlen vorliegen würden. Weshalb Schlehr, so seine Antwort, den Beschlussvorschlag so ausgelegt habe, dass die Verwaltung diese Variante prüfen und eine Planungs- und Kostenaufstellung vorbereiten soll, was der Rat auch mit 8:4 Stimmen beschloss. Ungeachtet der Tatsache, dass noch keine genauen Kosten vorlagen, begannen im Rat schon die ersten Debatten über den Außenbereich, insbesondere mit dem Erdhügel, den einige Räte abtragen wollen, wogegen sich andere verwehrten.

Befürchtung: Gebäude könnte bald wieder leer stehen

Fabian Uhl befürchtet, dass das Gebäude zwar bald gebaut, aber auch bald wieder leer stehen könne. Was Schlehr mit dem Hinweis auf das geplante benachbarte Baugebiet und den erhofften jungen Familien konterte, „für deren Zuzug gerade Sie sich ja vehement einsetzen“. Außerdem, fügte Stefan Deppisch hinzu, „wollen die Kinder, auch die im neuen Baugebiet, lieber in Prichsenstadt als in einem der Ortsteile in den Kindergarten gehen“.