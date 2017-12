Kinder bekommen Einblicke in den Polizistenalltag

(ds) Einmal Polizist sein oder sehen, wie ein Polizist arbeitet – ein Wunsch vieler Kinder. Den Vorschulkindern des Kindergartens Adolph Kolping in Hoheim wurde er erfüllt: Sie besuchten die Polizeiinspektion in Kitzingen. Während der Führung von Polizistin Sabine Diener (im Bild) erfuhren sie viel über den vielseitigen Beruf, inspizierten ganz genau den Funkraum und ein großes Polizeiauto inklusive Blaulicht und lauter Sirene, teilt der Kindergarten mit. Der Höhepunkt war die Besichtigung der Gefängniszellen in Verbindung mit dem gezeigten Mut, sich dort mal gemeinsam einschließen zu lassen, um zu merken, wie man sich dabei fühlt. Nachdem die Kinder sich mit ihrem eigenen Fingerabdruck einen eigenen Polizeiausweis machen durften, war der Besuch schon zu Ende.