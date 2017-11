Kerstin Celina kritisiert Bauen im Hochwassergebiet

Zum geplanten Neubau eines Hotels am Mainufer im Volkacher Hochwasserbereich meldet sich die grüne unterfränkische Landtagsabgeordnete kritisch Kerstin Celina zu Wort: „Naturnaher Tourismus heißt nicht, dass es sinnvoll ist, an Orten zu bauen, wo man erwarten kann, in regelmäßigen Abständen nur mit Gummistiefeln oder gar dem Boot unterwegs sein zu können“, wird die Abgeordnete in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Landratsamt Kitzingen hatte in einem Vorbescheid die Fragen des Bauherrn positiv beantwortet, dabei aber Kriterien zum Umweltschutz festgelegt. Zusammen mit dem umweltpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion, Christian Magerl, stellte Celina Fragen an die Staatsregierung nach dem genauen Inhalt dieses Vorbescheids. Anderswo werde sehr viel Geld in Hochwasserschutz investiert, in Volkach werde geplant, im Hochwassergebiet außerhalb des bestehenden Bebauungsplans neu zu bauen. Das ergebe keinen Sinn. Bauen im bekannten Hochwassergebiet sei, so Celina, angesichts der gehäuften Starkregen- und Hochwasserereignisse und der daraus entstehenden hohen Schäden, sehr bedenklich.