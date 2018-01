Kennzeichen eines Audi gestohlen

In der Nacht auf Dienstag wurden laut Polizei in Rüdenhausen in der Hindenburgstraße an einem geparkten Audi beide Kennzeichen entwendet. Diese wurden vermutlich an einem anderen Pkw angebracht, da Stunden später, im Bereich von Höchstadt/Aisch, an einer Tankstelle ein Tankbetrug verübt wurde. Die Kennzeichen haben eine KT-Zulassung, so die Polizei.