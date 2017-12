Karl Ott ist Ehrenmitglied beim Turnverein

Es war eine lange Reihe an Ehrungen, die Mitglieder des Turnvereins Marktbreit bei der Weihnachtsfeier am Samstagabend entgegen nehmen konnten. Eine besondere Ehrung hatte es schon am Vorabend bei der Kreissportlerehrung in Kitzingen gegeben: Vorsitzender Herbert Rupp wurde mit dem Ehrenbrief des Landkreises ausgezeichnet.

Ehrenbrief für Rupp

Diese Auszeichnung hatte er „für unendliche ehrenamtliche Tätigkeit“ bekommen, wie Harald Kopp den Teilnehmern der Weihnachtsfeier erklärte. Immerhin ist Rupp bereits seit den späten 1940er Jahren Mitglied im Verein und seit über 40 Jahren dessen Vorsitzender. Schon im vergangenen Jahr hatte Rupp für sein Engagement den Ehrenbrief des TV erhalten. Zuvor war es aber, wie alle Jahre an diesem Termin, an Herbert Rupp selber, langjährige und verdiente Mitglieder „seines“ Vereins auszuzeichnen.

Eine Ewigkeit dabei

Und auch in diesem Jahr gab es eine ganz besondere Ehrung: Karl Ott wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Seit September 1964 ist Ott Mitglied im Verein und vor allem dem Turnen zugetan. So war er Männerturnwart und Oberturnwart – seine Geräteturner erreichten durch seine Ausbildung viele erste und weitere hervorragende Plätze, auch auf überregionaler Ebene. Zudem engagierte er sich lange Jahre als Kampfrichterobmann und war im Turnrat des Turngaus Würzburg tätig.

Sei 60 Jahren Mitglied im TV Markbreit sind Friedel Ebert und Erika Rupp, beide auf vielen Vereinsposten sehr engagiert.

Seit 50 Jahren Mitglied sind Harald Kopp, Manfred Rauscher und Richard Scharnagel; seit 40 Jahren Waltraud Sparger und Gisela Zoglmann; seit 25 Jahren Anne Deschner, Roswitha Götz und Erika Knaus.

Ebenfalls schon eine „Ewigkeit“ als Übungsleiter tätig ist Siegfried Kopp, der schon von 1951 bis 1962 Übungsleiter beim TSV Gnodstadt war und dann dieses Amt beim TV Marktbreit übernahm und heute, nach 65 Jahren immer noch ausübt. Seit fünf Jahren ist Stefanie Ebert Übungsleiterin.