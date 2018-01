Kaninchenzüchter: Ausfälle vom Vorjahr ausgeglichen

Zufriedene Gesichter bei den Verantwortlichen des Kleintierzuchtvereins Marktbreit: Die Alttierschau für Kaninchen war ein Erfolg, zu dem nicht nur das Wetter seinen Beitrag leistete.

Dank des spätsommerlichen Sonntags fanden viele Besucher den Weg hinauf auf das Vereinsgelände auf der Marktbreiter Struth und nutzten das Angebot zum Mittagessen und Nachmittagskaffee. Im Gegensatz zum Vorjahr konnte sich heuer aber auch die Zuchtschau wieder sehen lassen.

Denn Krankheiten unter den Tieren hatte deren Zahl so dezimiert, dass bei den erwachsenen Ausstellern im Jahr 2016 keine Preise vergeben werden konnten. Das war in diesem Jahr anders: Mit 54 Tieren bei den sechs Altzüchtern und den 27 Tieren bei den drei Jugendlichen hatte die Ausstellung fast wieder normales Niveau erreicht.

Begeistert waren nicht nur Ausstellungsleiter Wolfgang Gross und Vorsitzender Armin Poppner von der Qualität der präsentierten Tiere, denn 80 Prozent erreichten bei der Bewertung durch Preisrichter Werner Einbeck ein sehr Gut und besser, so dass sich Kreisvorsitzender Günter Schürrer aus Estenfeld sehr zufrieden mit der Zuchtschau zeigte. Die Ausfälle aus dem Vorjahr konnten gut wieder ausgeglichen werden.

Der optimistische Ausblick von Ausstellungsleiter und Vorsitzendem begründete sich aber auch darauf, dass der Verein neue Züchter gewinnen konnte, die allerdings in diesem Jahr bei der Zuchtschau noch nicht teilnehmen konnten. Mit Nico Krauß und Simone Gross konnten zudem zwei Jungzüchter in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Für ihre langjährige Arbeit als Jungzüchter erhielten sich die Ehrenurkunde in Silber.

Mit dem Landesverbands-Ehrenpreis wurde die Zuchtgemeinschaft Wolfgang und Christian Gross mit Alaska-Kaninchen ausgezeichnet. Den Jugendlandesverbands-Ehrenpreis erhielt Alexander Roberts mit Zwergwidder weiß, rotaugen, den Bezirksverbands-Ehrenpreis Angelika Lamparter mit Weiße Neuseeländer, den Jugend Bezirks-Ehrenpreis Nico Krauß mit Helle Goldsilber, den Kreisverbands-Ehrenpreis Werner Fella mit Alaska Kaninchen und den Jungend Kreisverbands-Ehrenpreis Alexander Roberts mit Zwergwidder weiß, rotaugen.