Kammerorchester bei Rathauskonzert

(rt) Das Würzburger Kammerorchester begeisterte sein Publikum beim 26. Rathauskonzert in Marktbreit, teilt die Stadt der Presse mit. Dirigent Wolfgang Kurz präsentierte ausgewählte Talente der Würzburger Musikhochschule sowie junge Berufsmusiker, die ein breites Spektrum von zeitgenössischer bis klassischer Musik boten. Besonders hervorgehoben werden in der Mitteilung die Solisten, Verena Kurz (Violine) und Michael Hertel (Oboe). Das Publikum im gut besuchten Konzert in der Rathausdiele entlockte den jungen Musikern eine Zugabe. Unter den Gästen waren die Bürgermeister von Marktbreit und Ochsenfurt, Erich Hegwein und Peter Juks sowie der Präsident der Universität Würzburg, Alfred Forchel. Auch kommendes Jahr werde am zweiten Samstag im Oktober das Marktbreiter Rathauskonzert stattfinden.