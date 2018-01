Kameraden unter neuem Kommando

Die Soldatenkameradschaft 1972 Markt Einersheim steht unter neuer Führung. Christian Lackner löst den Vorsitzenden Gerd Koch ab.

13 Jahre stand Koch an der Spitze des Vereins, dessen Mitglieder während der vorweihnachtlichen Feier mit Jahreshauptversammlung jetzt einen neuen Vorstand wählten, so die Mitteilung an die Presse.

Ein rühriger Verein

Mit Christian Lackner übernahm ein sehr aktives Mitglied das Kommando: Er hatte bei der Vereinsmeisterschaft im Luftgewehrschießen den besten Schuss abgegeben und Robert Schäfer und Gerhard Schiffler hinter sich gelassen.

Seine erste Amtshandlung: Vorgänger Gerd Koch überreichte er die Urkunde zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Christian Lackner stehen Herbert Klein als Stellvertreter sowie Gerhard Schiffler als Kassenwart und Walter Schmidt als Schriftführer im Vorstand zur Seite.

Schießwart bleibt Reiner Wirt; Fahnenträger sind Sven Feindert und Walter Eckstein; Hans Ittner und Erwin Klein wurden zu Beisitzern gewählt.

Kreisvorsitzender Wilhelm Klöhr gratulierte dem neuen Vorstand sowie Gerd Koch, der die Ehrungen vornahm. Hartmut Beck, Ludwig Langmann und Alfred Maurer wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 25 Jahre Treue zum Verein wurden Christian Lackner und Joachim Schlee geehrt, Tobias Schramm ist seit zehn Jahren dabei.

Kassenwart Gerhard Schiffler verlas den Kassenbericht; Christian Lackner, Walter Schmidt und Gerd Koch hatten die Kasse geprüft.

Bürgermeister Herbert Volkamer bestätigte der Soldatenkameradschaft, dass sie ein rühriger Verein sei, der sich in seiner Gemeinde gerne engagiere.

Viele Termine

So entfernten einige Helfer das wild wuchernde Efeu an der Friedhofshecke und am Ehrenmal; zudem wurde der Platz um die Kriegsgräber im Limpurger Forst mehrmals gemäht.

Die Soldatenkameradschaft nahm auch offizielle Termine wahr. So beim Gedenken am Volkstrauertag, als eine Abordnung mit den Vereinen zum Ehrenmal zog. Oder etwa an der Kirchweih, die mit Stammtisch, Kirchgang der Fahnenabordnung und Teilnahme am Umzug begangen wurde.

22 Veranstaltungen wurden im abgelaufenen Jahr geplant, darunter ein Ausflug nach Cadolzburg und Schwabach.

Außerdem wird im Bericht über die Hauptversammlung geschrieben, dass drei neue Mitglieder der Soldatenkameradschaft beigetreten sind.