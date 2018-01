Jugendliche von Auto erfasst

Verletzt wurde eine 16-Jährige, die von einem Auto in Kitzingen erfasst wurde. Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, fuhr am Sonntagabend ein 33-Jähriger mit seinem VW Passat von der Innenstadt kommend in Richtung Hindenburgring Süd.

Als der Autofahrer im Bereich „Am Stadtgraben“ fuhr, rannte laut Polizeibericht eine 16-Jährige unvermittelt und ohne auf den Straßenverkehr zu achten aus einer Gaststätte heraus. Das Mädchen wollte über die Straße laufen und wurde dabei von dem Pkw leicht gestreift. Der Passat-Fahrer habe die Situation erkannt und blitzartig reagiert. Dadurch konnte verhindert werden, dass Schlimmeres passierte. Das junge Mädchen fiel zu Boden und zog sich dabei eine Verletzung am Fuß zu. Sie wurde anschließend zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht, heißt es am Ende des Polizeiberichts.