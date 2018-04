Jubelkommunion in Stadelschwarzach

Vor 60 Jahren gingen in der Stadelschwarzacher St. Bartholomäuskirche 18 Mädchen und Buben zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Jetzt trafen sie sich zur Diamantenen Jubelkommunion. Im Dankgottesdienst, der von Pfarrer Alfons Junker gehalten wurden, dachte man an die bereits verstorbenen Helene Lang, Gisela Braun, Rudolf Leierer und Isidor Weickert. Die vielen Erinnerungen tauschten die Jubilare beim Mittagessen aus. Im Bild (von links): Willi Scherg, Anna Fackelmann, Hubert Merkle, Agnes Brendler, Raimund Melber, Ingird Düring, Günter Niedner, Waltraud Rössert, Rudi Ebert, Christa Kirch und Josef Müller. Foto: Dominik Berthel