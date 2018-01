Jetzt wird auf Gold hingearbeitet

Sechs staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst hat Kreisbandrat Roland Eckert am Sonntagabend in der Hauptversammlung der Willanzheimer Feuerwehr verliehen.

Er ehrte Kommandant Roland Söder, Reinhold Ganz, Thomas Rückel, Günther Schmitt, Frank Mauckner und Bernhard Schmitt und nahm ihnen das Versprechen ab, noch mindestens 15 Jahre weiterzumachen – dann gibt es nach 40 Dienstjahren das Ehrenzeichen in Gold.

Ständig gefordert

Kommandant Roland Söder ging auf mehrere Einsätze und den Großbrand auf einem Mainbernheimer Reiterhof ein und kündigte an, dass Leistungsprüfungen anstehen. Die Willanzheimer Wehr absolvierte eine Nachtübung und übte 2016 auch mit ihren Kollegen aus Hüttenheim und Markt Herrnsheim.

Außerdem befasste man sich mit der Handhabung des Defibrillators. Dieses Jahr wird die Wehr ihre Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk umstellen.

Zwölf Jugendliche in der Jugendgruppe

Jugendwart Ralf Baußenwein hatte zum Jahresbeginn zwölf Jugendliche in der Jugendgruppe, die auch den Wissenstest ablegten. Das Engagement für den Nachwuchs zahlt sich aus, denn am Sonntag nahm Roland Söder Mara Bauer, Andrea Haupt und Christian Pfannes per Handschlag in die aktive Wehr auf. Im Jahresverlauf kommen weitere drei junge Leute aus der Jugend zu den Aktiven. Die Jugendgruppe war beim 24-Stunden-Schwimmen und beim Kreisjungendzeltlager vertreten; daneben ging sie zum Bowling.

Dorffest als größte Einnahmequelle

Der Feuerwehrverein hat 144 Mitglieder, davon 59 Aktive. Kassier Manfred Eger schilderte die finanzielle Lage: Der Anteil am Dorffest ist die größte Einnahmequelle des Vereins. Der Vorsitzende Bernhard Käppner blickte auf den Vereinsball, den Kameradschaftsabend, das Maibaumaufstellen und das Bremserfest zurück.

Auch auf das Jubiläum 1275 Jahre Willanzheim kam Käppner zu sprechen und berichtet von einem „super Jahr“, denn bei bestem Wetter erbrachte das Dorffest Rekordumsätze.

Der Vorsitzende würdigte die Bereitschaft der Mitglieder zur Mithilfe an den einzelnen Tagen. Außerdem lobte er die Gerätewarte Norbert Ziegler und Roman Schimmel als „gute Geister im Gerätehaus“.

Kreisbrandmeister großer Förderer

Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert würdigte den Einsatz der Aktiven und überreichte den sechs Geehrten Weinpräsente. Außer ihnen würden sich auch viele andere Frauen und Männer in der Gemeinde in den Dienst der Allgemeinheit stellen und sich dauerhaft dem Ehrenamt binden.

Die Bürgermeisterin honorierte vor versammelter Mannschaft Kreisbrandmeister Karl Volland (Mönchsondheim) für seinen Einsatz bei Schulungen und Leistungsprüfungen. Als er krankheitsbedingt ausfiel, habe sich unübersehbar gezeigt, wie wichtig sein Engagement sei.