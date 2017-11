Jeder Teilnehmer ein stolzer Gewinner

Zur Verleihung der Sportabzeichen lud die Stadt Kitzingen, vertreten durch Oberbürgermeister Siegfried Müller und Sportreferent Manfred Marstaller, am Dienstagabend in die Rathaushalle ein. Neben zahlreichen erfolgreichen Sportlern nahm Josef Scheller, Vorsitzender im BLSV-Kreisverband Kitzingen, an der Verleihung der Urkunden teil.

Das Sportabzeichen gehöre zu den Wettbewerben, bei denen alle Teilnehmer siegen, gewinnen und am Ende stolz auf die eigene Leistung sein können, erklärte Müller. Das Ziel müsse ja nicht gleich ein doppelter Salto mit Schraube sein. Seine Vorgaben könne sich jeder selbst setzen. Von Mai bis September vergangenen Jahres trainierten insgesamt 184 Sportler an 13 Abenden, um letztlich die geforderten Leistungen zum Sportabzeichen zu erbringen. Ebenso zogen an sechs Sonntagen 87 Schwimmer ihre Bahnen im Kitzinger Hallenbad. Sechs Radfahrer und vier Nordic-Walker traten ebenfalls zur Abnahme ihrer sportlichen Leistungen an.

Insgesamt legten Sportler zwischen sechs und 80 Jahren 89 erfolgreiche Prüfungen ab. Die Leistungen erfüllten die Anforderungen für 68 Deutsche Sportabzeichen, davon 60 in Gold, sieben in Silber und eines in Bronze sowie fünf Deutsche Jugendsportabzeichen, darunter vier in Gold und eines in Silber. Ferner gab es Applaus für 16 österreichische Sport- und Turnabzeichen in Gold. Jedoch gingen die Zahlen zurück. Im Vorjahr waren 101 erfolgreiche Prüfungen abgelegt worden, vor zwei Jahren noch 139. Ehrenamtlich nahmen Birgit Caspari, Barbara Kolb, Werner Beuschel, Eugen Gerhard, Klaus Kirschbaum, Harald Klein, Manfred Klügl, Helmut Ott, Dieter Rasp, Georg Treutlein und Rudolf Kerkel als zuständiger Koordinator die Prüfungen ab.

Geehrt wurden wie üblich die erstmaligen Verleihungen sowie die runden und häufigsten Wiederholungen. Zum 46. Mal erreichte Klaus Hornig das Deutsche Sportabzeichen in Gold. Zum ersten Mal wurden Florian Düll, Carmen Klein, Karl Heinz Kosch, Ryoko Laudenbach, Erwin Martin und Larah Staudt sowie Nicolas Falkenstein bei der Jugend ausgezeichnet. Das Deutsche Jugendsportabzeichen in Gold legte Julia Podschun zum neunten Mal ab.

Folgende Sportabzeichen wurden 2017 verliehen (in Klammern die Anzahl der Wiederholungen), Deutsches Jugendsportabzeichen in Silber: Thomas Podschun (5). Deutsches Jugendsportabzeichen in Gold: Nicolas Falkenstein (1), Jakob Schmitt (2), Linus Pecher (3), Julia Podschun (9). Deutsche Sportabzeichen in Gold: Florian Düll, Carmen Klein, Karl Heinz Kosch, Ryoko Laudenbach, Erwin Martin, Larah Staudt (alle 1), Dieter Lakota (5), Helmut Spenkuch (10), Wolfgang Geißendörfer, Wolfgang Sandreuther (beide 15), Werner Schöderlein, Dr. Wolfgang Schäfer (beide 20), Peter Fürst (25), Klaus Kirschbaum, Erhard Mauder, Dieter Milch (alle 30), Alfons Brückner, Manfred Klügl (beide 31), Herbert Meyer (32), Hans Böhm (33), Jochen Blendow, Rudolf Kerkel (beide 35), Günther Körber (36), Ulrike Bank (38), Reinhilde Müller (40.), Manfred Hofmann (41), Ilse Brudek (42), Helmut Ott (43), Dr. Heino Alps (44), Klaus Hornig (46).