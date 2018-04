Jahrzehntelang in Treue für die Ziele der Abtei eingetreten

In einem Pontifikalgottesdienst begingen zehn Patres und Brüder des Klosters Münsterschwarzach ihre Profess-, Priester- und Missionsjubiläen.

Abt Michael Reepen blickte mit den Jubilaren auf die 65, 60, 50 und 25 Jahre zurück, in denen sie ihr Leben für die Aufgaben der Abtei Münsterschwarzach und in den Missionsländern für die Sache Gottes zur Verfügung stellten. Die Professjubilare erneuerten vor dem Abt und der versammelten Klostergemeinschaft ihre Gelübde, die sie einst an gleicher Stelle in der Profess gesprochen hatten und versprachen, sich weiterhin für die Ziele des Klosters und des Ordens einzusetzen.

Nach dem Gottesdienst, den Pater Dominikus Trautner an der Orgel begleitete, verbrachten die Jubilare ihren Festtag mit ihren Angehörigen in froher Runde beim Feiern. Beim Abendessen skizzierte der Abt bei einer klosterinternen Feier das Leben der Jubilare und dankte den Mitbrüdern für ihren treuen Einsatz, so die Mitteilung an die Presse.

Die Jubilare

Pater Wolfram Fehn (65 Jahre Profess und 60 Jahre Priester), geboren in Aschaffenburg. Missionar in Tansania, 28 Jahre Pfarrer in der Pfarrei Stadtschwarzach, Reupelsdorf und Schwarzenau, Altenseelsorger im Dekanat Kitzingen, jetzt Seelsorger für die Schwesterngemeinschaft von St. Ludwig bei Wipfeld und Seelsorger in der dortigen Klosterkirche.

Pater Luzius Marquardt (60 Jahre Mission), geboren in Gaukönigshofen. Erzieher in St. Benedikt in Würzburg, seit 1957 als Missionar im Missionsgebiet der Abtei Peramiho in Tansania tätig., als Prior und in vielen Klosterämtern eingesetzt.

Bruder Odo Harrer (60 Jahre Profess), geboren in Kippenwang, Kreis Hilpoltstein in Mittelfranken. Gelernter Schmied und Landmaschinenmechanikermeister, von 1964 bis 2007 als Missionar im Missionsgebiet Peramiho in Tansania in der Leitung der großen Kfz-Werkstätte tätig.

Bruder Vitalis Kapper (65 Jahre Profess), geboren in Roxheim/Pfalz. Gelernter Gärtner, in vielen Klosterbereichen in Münsterschwarzach, St. Ludwig und London tätig.

Bruder Sturmius Stöcklein (65 Jahre Profess), geboren in Dörfleins bei Bamberg. Gelernter Buchdrucker und Schriftsetzermeister. Leiter der Benedict Press, Druckerei, danach in St. Benedikt in Würzburg tätig.

Bruder Raphael Hollweck (65 Jahre Profess), geboren in Neumarkt/Oberpfalz. In der Schlosserei, Sakristei, St. Benedikt in Würzburg, im Fairhandel, Makondeladen und immer noch in der Buchhandlung, Abteilung Fairhandel eingesetzt.

Pater Hugo Heusinger (50 Jahre Mission), geboren in Seubrigshausen (Kreis Bad Kissingen), Präfekt im Internat St. Maurus, seit 1967 Missionar in der Abtei Ndanda in Tansania.

Pater Meinrad Dufner (50 Jahre Profess), geboren in Elzach. Erzieher und Lehrer in St. Maurus und im Egbert-Gymnasium, Regens im Studienseminar St. Benedikt, Leiter des Hauses Benedikt Würzburg, jetzt in der Abtei in vielfältiger Weise tätig, im Fairhandel, in der Kunst, im Gästehaus.

Bruder Manuel Witt (50 Jahre Profess), geboren in Neustadt an der Waldnaab. Als Industriekaufmann in der Klosterverwaltung und Missionsprokura und im Medien- und Pressebereich tätig.

Pater Thomas Aquin Leitner (25 Jahre Priester), geboren in Nördlingen., Missionseinsatz in Ndanda, Tansania, seit 1996 in der Münsterschwarzacher Niederlassung in Schuyler/USA tätig und leitet das Exerzitienhaus dort.