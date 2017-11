Jagdklub feiert Hubertusfest

(ela) Der Unterfränkische Jagdklub feierte in diesem Jahr im Hotel Leicht in Biebelried das Hubertusfest. Wie nach einer Jagd wurden die über 100 Mitglieder und Gäste im Innenhof des Hotels mit Jagdhörnerklang und einer deftigen Kartoffelsuppe aus der Feldküche begrüßt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ehrungen und Ausbildung waren das Motto für das Fest der Jäger. Ganz leise wurde es bei der traditionellen Hubertusrede von Bernhard Schmitt. Höhepunkt war der Jägerschlag bei neun Jungjägern mit einem rund 200 Jahre alten Hirschfänger, dessen Knaufkappe als Kellerhaupt ausgebildet ist. Mit dem Jägerschlag werden die jungen Waidleute in die Gilde der Jägerschaft aufgenommen, heißt es weiter in der Mitteilung. Folgende Ausbilder wurden anschließend für langjährige Ausbildungstätigkeit geehrt. Peter Schaufler, Reinhold Seuffert, Karl-Heinz Wegmann, Günter Wolf. 50 Jahre Mitglieder sind Ludwig Baumann und Alfred Perrey.