Isetta, Adler, Horex & Co.

Die Oldtimerfreunde Südliches Maindreieck im Automobilclub (AMC) Kitzingen stehen für Ausfahrten und Treffen historischer Fahrzeuge in Marktbreit und Umgebung. Sie laden am kommenden 2. Oktober, zum zwölften Oldtimer-Kirchweih-Treffen ein.

2014 präsentierte der AMC als wertvollstes Fahrzeug das erste Automobil in Marktbreit, einen Wagen der Marke „LEY“, der dem Fabrikanten Georg Krauss von der gleichnamigen Landmaschinenfabrik in der Fleischmannstraße gehörte. Auch diesmal können die Besucher des ADAC-Oldtimer-Treffens mit wunderschönen Karossen vergangener Zeiten rechnen, so die Mitteilung an die Presse. Auf 100 Teilnehmer ist die Veranstaltung begrenzt.

Schirmherr der Veranstaltung, die das Autohaus Iglhaut aus Marktbreit und die Brauerei Kesselring unterstützen, ist wie seit Anbeginn dieser Treffen Bundeswirtschaftsminister a. D. Michael Glos aus Prichsenstadt.

Die Fahrer finden sich am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Betriebsgelände der Mercedes-Benz Niederlassung Iglhaut an der Mainleite/Marktstefter Straße ein. Dort ist auch die Möglichkeit zum Kirchweih-Essen gegeben.

Stars werden nicht nur die Automobile der Nachkriegszeit sein, sondern auch Zweiräder und Gespanne aus den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts sowie Lkws. Die Marktbreiter Feuerwehr präsentiert das über 60 Jahre alte Löschfahrzeug, das die Serie der restaurierten Feuerwehrfahrzeuge anführt.

Neben den längst nicht mehr hergestellten Autotypen der deutschen Firmen Borgward mit der Isabella, BMW aus den 1950er Jahren wie etwa die Isetta und anderen wie Glas und NSU sind auch VW-Käfer unterwegs, genauso wie seltene Typen von Jaguar, Porsche, Opel und Ford oder Wagen aus England und Amerika. Motorradfahrer mit ihren Gespannen, Motorroller und Zweiräder von NSU, Adler und Horex, Triumph oder Vespa ergänzen das Angebot der Schau genauso wie die Lkw-Oldtimer von Mercedes und Daimler-Benz.