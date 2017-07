Iphofen ist vielfach im grünen Bereich

Eine große deutsche Tageszeitung hat Iphofen mit einem Spitzweg-Gemälde verglichen. Malerische Gassen, pittoreske Bürgerhäuser und die reizvolle Kulturlandschaft haben bei manchem Autor die romantische Ader geweckt. Franz Ullrich ist Stadtplaner, ein rationaler, pragmatischer Mensch. Aber auch er gerät zuweilen ins Schwärmen, wenn er aus dem gewiss nicht weniger plüschigen Bamberg nach Iphofen kommt. „Wenn es gelingt, so ein Bild zu schaffen“, sagt Ullrich an diesem heißen Mittwochabend in der angenehm kühlen Verkündhalle des Rathauses, „zeugt das von einem gut funktionierenden Gemeinwesen.“

Kurzweilige Stunde mit ISEK

Der Bürgermeister hat eingeladen, und gekommen sind der Stadtplaner Ullrich mit einem seiner Mitarbeiter, drei Stadträte (von denen einer nach zwanzig Minuten so unauffällig wie möglich wieder verschwindet), zwei Angestellte der Stadt – und ganze sieben Bürger.

Das könnte der Hitze des Tages geschuldet sein, aber auch dem Thema selbst, das nach jeder Menge Bürokratie klingt: Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept oder kurz ISEK, „ein sperriger, technischer Begriff“, wie selbst Ullrich einräumt. Er schafft es dann aber, aus der sperrigen Materie jene „kurzweilige Stunde“ (und mehr) zu machen, die sich Bürgermeister Josef Mend zu Beginn erhofft hat.

Kluge Strategie nötig

Wozu es ISEK überhaupt braucht? Um an die gut gehüteten staatlichen Geldtöpfe zu kommen. Früher waren sie mit dem Codewort Städtebauförderung jederzeit anzuzapfen – heute bedarf es einer ausgeklügelten Strategie, weil die Mittel auf viele Programme verteilt sind.

Iphofen schöpft aus dem Topf der denkmalpflegerischen Sanierungen, und Ullrichs Report an diesem Abend hat demonstriert, was im Idealfall aus den vielen Millionen wird, die der Staat an eine Kommune überweist. Er hat die zahlreich gelungenen Beispiele aus 30 Jahren Stadtsanierung gezeigt – ohne die offenen Baustellen der nächsten Jahre zu verschweigen.

Das ISEK versteht sich als ganzheitliches Konzept und umfasst Ziele zu Wohnen und Arbeiten in der Stadt, zu Plätzen und Wegen und zur Problematik des ruhenden Verkehrs. Es ist auch eine Antwort auf die drängende Frage: Wie schafft es eine Stadt wie Iphofen, in einer rasant sich verändernden Welt das Leben innerhalb der Stadtmauern möglichst attraktiv zu machen? Stadtsanierung geschieht ja nicht zum Selbstzweck. Die Bürger müssen in all die Ziele integriert werden und von ihrer Richtigkeit überzeugt sein. Sonst droht ein so großes Projekt wie in Iphofen zu scheitern. „Jedes Haus in der Altstadt steht in Konkurrenz zur Option eines Neubaus“, sagt Ullrich. Selbst Iphofen hat – trotz aller Vorzüge – in seiner Kernzone an Einwohnern verloren. 1980 lebten noch 944 Menschen in der Altstadt, heute sind es 787. Aber: „Seit 2000 hat sich der Trend spürbar verlangsamt“, sagt Ullrich. „Dies ist ein Erfolg der Stadtsanierung. Es zeigt aber, wie lange so etwas braucht.“

Der Erfolg hat eine eindeutige Farbe. Was der Stadtplaner auch an Skizzen und Karten präsentiert, das Grün überwiegt. Es zeigt die vielen Häuser, die zwischen 1985 und 2015 saniert worden sind, nicht alle im Premium-Stil, aber immerhin. „Diese Qualität wurde mit viel Kraft, Schmerz, Geld, Ärger, aber auch Freude erreicht“, so Ullrich. Nur wenige rote Flecken gibt es auf der Karte, „fünf Inseln“ aus jeweils mehreren Anwesen; dort ist der Sanierungsstau am größten. Sie sind von älteren Menschen bewohnt oder stehen leer.

Was den Leuten fehlt

Weil das ISEK die Entwicklung der ganzen Stadt im Blick hat, gibt es an diesem Abend auch eine Antwort auf die Frage, wo Iphofen noch wachsen kann. Das größte Potenzial sieht der Planer im Süden der Stadt, und zwar in einem Gürtel östlich der Bahnhofstraße. Dort, so hat es Mend angedeutet, könnte das nächste Baugebiet entstehen. Es ist gut erschließbar, würde den ausgefransten Stadtrand abrunden und läge nah an den Einkaufsmärkten. Denn das – so zeigt sich in der anschließenden Diskussion – fehlt den Leuten in der Altstadt am meisten: Ein Nahversorger, der die wesentlichen Waren des täglichen Bedarfs bereithält.

„Man kriegt hier ja nicht mal einen Apfel.“