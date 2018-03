Iphöfer Baugebiet steckt in der Planung fest

Die städtischen Bauplätze in Iphofen werden knapp, nur noch wenige Grundstücke im neuen Baugebiet Hündlein stehen zum Verkauf, und glaubt man Bürgermeister Josef Mend, gibt es jetzt schon wieder hohe Nachfrage bei zu geringem Angebot.

Mend lässt deshalb nichts unversucht, möglichst schnell Bauland zu erschließen. Mit dem Versuch, am Geiersberg im Nordwesten Iphofens auf die Schnelle 40 bis 50 Bauplätze zu schaffen, ist er am Montagabend im Bauausschuss jedoch gescheitert. Die Sache wurde vertagt.

Das ist nicht in erster Linie Mend oder der Verwaltung anzulasten, vielmehr hat das Würzburger Planungsbüro Auktor einen diffusen Eindruck im Gremium hinterlassen; dabei war das Projekt bei Auktor sozusagen zur Chefsache geworden. Heinz Joachim Rehbein von der Geschäftsleitung erklärte gemeinsam mit Diplom-Ingenieurin Jennifer Goesmann das Vorhaben.



Doch was er da vorstellte, waren in Teilen gar nicht seine eigenen Gedanken, sondern die des Bamberger Stadtplaners Franz Ullrich. Nachdem der sich aber für die Sitzung entschuldigt hatte, musste Rehbein, der in Kernelementen eine völlig andere Sicht auf die Dinge vertrat, auch dessen Part übernehmen.

„Unguter Stil“

Immer wieder verwies Rehbein darauf, was aus Ullrichs Feder stammte und was aus seiner – so lange, bis auch Mend dieses skurrile Rollenspiel beendete und die ständigen Verweise auf den nicht anwesenden Kollegen als unguten Stil geißelte. Als Rehbein dann auch noch den Eindruck vermittelte, sein Büro habe alle Hände voll zu tun, eigentlich zu viel, um dem Wunsch des Ausschusses nach einem Modell und einigen dreidimensionalen Darstellungen zu entsprechen, sagte Mend: „Dafür bezahlen wir sie doch.“

Im Kern geht es bei dem Projekt um die Erschließung von 40 bis 50 Grundstücken auf dem Geiersberg, dem ältesten städtischen Baugebiet. Mend sprach von „gewissem Druck“, weil für die (noch nicht einmal geplanten) Bauplätze bereits „30 bis 40 Nachfragen“ vorlägen. Für die Erschließung legte das Ingenieurbüro drei Varianten vor, die sich im Wesentlichen nur durch die Zahl der Bauplätze unterscheiden: mal sind es 41, mal 49.

„Pure Langweile“

Doch einige im Ausschuss störten sich etwa an der Verkehrsanbindung über nur eine Zufahrt, ausgeführt als Sackgasse. „Da müssen Sie schon gut zielen, wenn Sie mit dem Mülllaster reinfahren“, sagte Rupert Maier. Gerhard Heubach verwies auf den „ganzen Baustellenverkehr“. Eine Anbindung an die Schlesienstraße, wie sie als Alternative im Raum stand, scheidet für den Bürgermeister wegen der zu befürchtenden Proteste der Anlieger aus. Otto Kolesch zerpflückte die gesamte Planung. „Pure Langeweile, wenig Wohncharme“, sagte er an die Adresse der Planer. Mit Blick auf Gebäudestellung und Gebäudeart, aber auch was die Verkehrsanbindung angeht, hielt er fest: „Das gehört kräftig überarbeitet.“

Das hat der Ausschuss den Planern nun als Auftrag mit auf den Weg gegeben. Sie sollen auch klären, ob das Gebiet von der unterhalb liegenden Straße erschlossen werden kann und ob eine Art Ringstraße innerhalb des Areals Sinn ergibt. So rasch, wie von Mend erhofft, wird dort nicht gebaut werden.