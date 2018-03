Internet wird schneller

Schnellere Internet-Verbindungen mit bis zu 50 Megabit werden in Rüdenhausen eingerichtet. Wie Bürgermeister Gerhard Ackermann in der Sitzung des Gemeinderats mitteilte, ist das vorgeschriebene Verfahren zur Markterkundung abgeschlossen; die Telekom hat den Zuschlag zum Ausbau bekommen.

Das Gremium entschied sich dafür, zunächst die notwendigen Bereiche im Ort mit dem schnelleren Netz auszustatten, wie etwa das Gewerbegebiet im Süden und das Wohngebiet Goldbrunnen. Dort wären sonst eine Leistung von 30 Mbit in der Sekunde nicht möglich. Die außerhalb gelegenen Mühlen bleiben zunächst außen vor, weil hier zusätzlich 114 000 Euro für Erdarbeiten anfallen würden. „Da müssten wir viel Geld in die Hand nehmen“, meinte Ackermann. Werde im Ort ausgebaut, dürften auch die Mühlen eine Leistung von sechs Mbit erreichen, hieß es. Auf die Frage des zweiten Bürgermeisters Karl-Heinz Rebitzer, was mit dem neuen Gewerbegebiet im Norden sei, sagte der Bürgermeister, dass dort ein Anschluss ans schnellere Netz eh nicht förderfähig sei. Erst wenn sich Firmen ansiedeln, werde man im Zuge der Erschließung Leitungen legen. Bis Ende 2018 will die Telekom auf eigene Kosten im Ort Glasfaser bis zu den Kabelverzweigerkästen installieren.

Außerdem vergab die Gemeinde eine Planung zur Verlegung von Leerrohren für das Breitband. Die Pläne sollen die exakte Lage und die Dimension der Rohre festhalten, was beim später erforderlichen Austausch der seit 1958 bestehenden Wasserleitung im Altort nützlich sein kann. Das Ingenieurbüro Corwese erhielt dazu den Auftrag für rund 3000 Euro.