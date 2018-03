Interaktiv durch Kitzingen spazieren

Unter dem Titel Interaktiv durch Kitzingen hat die Klasse 8 D des Armin-Knab-Gymnasiums eine App gestaltet, die den Benutzer nicht nur über die historischen Bauwerke und Denkmäler Kitzingens informiert, sondern ihn auch mit einem Audioguide und einer interaktiven Rätseltour abwechslungsreich durch die Gassen der Altstadt führt.

Besonders die Rätseltour ist für junge Stadtentdecker ein Erlebnis und kann in einen Sonntagsspaziergang integriert werden, heißt es in der Mitteilung der Macher der App. Denn noch immer sucht die Klasse den Kitzinger Geschichtsexperten für Platz 1.

Im Geschichtsunterrichts hatten sich die Schüler mit dem Thema „Geschichte an Bauwerken und Denkmälern“ auseinandergesetzt und dabei die Stadtgeschichte aus verschiedenen Perspektiven erarbeitet. Gemeinsam beschlossen sie, dass die Ergebnisse ihrer Arbeit durch eine App für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Die Smartphones als tägliche Begleiter sollen nun, so der Gedanke der Schüler, auch zum Heimatkundler in der Hosentasche werden. Vor allem aber die Arbeit an den kniffligen Rätseln hat der Klasse viel Freude bereitet. Die Schüler selber sind gespannt, welche Reaktionen sie von den Nutzern auf ihr Angebot haben werden.

Um sich mit der Geschichte einer Stadt auseinandersetzen zu können, erfolgte ein Besuch im Stadtarchiv. Dort wurden die Schüler einen ganzen Vormittag von der Leiterin des Stadtarchivs, Doris Badel, in die Geheimnisse der Archivarbeit eingeweiht und erhielten spannende Einblicke in das digitale Medienarchiv, in dem altes Film- und Bildmaterial über die Stadt Kitzingen aufbewahrt wird, sowie in die vielen Möglichkeiten bei der Erfassung von Archivalien mit einer multidimensionalen Datenbank. Besonders überwältigt waren die Schüler von der Moderne des Archivs und von einem Urkundenschatz aus dem 14. Jahrhundert, den sie von Badel offen präsentiert bekamen.

Wer Interesse am „Heimatkundler für die Hosentasche“ hat, kann die kostenfreie App „Historische Stadtführung Kitzingen“ herunterladen und mehr über die Heimat herausfinden.