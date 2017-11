Infoveranstaltung: Firmenübergabe gut planen

„Unternehmensnachfolge und Generationenwechsel im Unternehmen“ – unter diesem Titel stand eine gemeinsame Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkskammer (HWK) sowie der Wirtschaftsförderung am Landratsamt Kitzingen.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen gab es im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes fast keinen freien Platz mehr, so die Mitteilung an die Presse. Zahlen erläuterte Cornelia Becker-Folk von der IHK Würzburg-Schweinfurt den anwesenden Unternehmen, Inhabern von Handwerksbetrieben und anderen Interessierte: 794 Unternehmen im Landkreis Kitzingen seien aktuell in einer Übergabesituation: Im Schnitt wollen neun von zehn Inhaber, dass der Betrieb weitergeführt werde, aber nur vier hätten einen Nachfolger. Ähnliche Zahlen nannte Peter Urbansky von der Handwerkskammer. „30 Prozent aller Inhaber von Handwerksbetrieben in Unterfranken sind älter als 55 Jahre, dahinter stehen 6000 Betriebe und rund 30 600 Arbeitsplätze.“ Die Hälfte dieser Betriebe habe noch keine Nachfolgeregelung, schätzte der Betriebsberater der Handwerkskammer, ist der Pressemeldung des Landratsamts außerdem zu entnehmen. Deutlich wurde: Es sei wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich einen „Notfallkoffer“ zuzulegen. Nicht nur für die Nachfolge müsse gesorgt werden, sondern auch für private Härtefälle wie Krankheiten.

Tipps aus der Praxis gab Steuerberater Hans Zapf (Kitzingen). Sein Büro wickle regelmäßig Betriebsübergaben ab und Hans Zapf betonte: „Wenn es nicht gut geplant ist, kann es zum Desaster werden.“ Drei Jahre dauere ein Nachfolgeprozess im Schnitt, sagte auch die Referentin der IHK. Die Referenten waren sich einig, dass das Thema oft auf die lange Bank geschoben werde; wenn plötzlich ein Übergabefall eintritt, müsse es oft schnell gehen und es passieren unter Umständen Fehler.

Aus dem Nähkästchen einer geglückten Übergabe plauderte Philipp Scheckenbach, der vor kurzem den Iphöfer Franzenbäck übernahm. Leiter des Abends waren Wirtschaftsförderer Roland Eckert sowie stellvertretender Landrat Robert Finster.