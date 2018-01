Nicht aufgepasst hatte am Sonntagvormittag ein 84-jähriger Autofahrer in der Schweinfurter Straße in Schwarzach, heißt es im Pressebericht der Polizei. Als er mit seinem Peugeot zurückstieß, übersah er den hinter ihm stehenden Toyota eines 54-jährigen Mannes und prallte gegen dessen Frontseite.

Der Geschädigte schätzt den Schaden auf 1200 Euro, berichtet die Polizei.