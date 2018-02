In geheimer Mission

Rene Maurer ist begeistert. Und das ist ihm sowohl anzusehen als auch anzuhören. Der Mainstockheimer hat am „Perfekten Dinner“ des Fernsehsenders Vox teilgenommen – undercover, sozusagen.

Die Woche vom 13. bis 20. Januar wird der 26-Jährige wohl nie vergessen. Sieben Tage lang war er quasi im TV-Dauereinsatz. Von Köln über seinen Wohnort Mainstockheim, nach Deggendorf, Passau und Ulm ging die Reise. Fast jeden Abend in einer anderen Stadt, bei einem anderen Gastgeber. Das Schwierigste daran: Rene reiste quasi inkognito. Seinen wahren Beruf musste er geheim halten. Und seinen Namen ändern.

„Trotz der Anstrengungen war das eine geile Erfahrung.“ Rene Maurer, Teilnehmer TV-Kochsendung

Mit 16 Jahren hat Rene Maurer Koch gelernt. Drei Jahre Ausbildung im Löwenhof in Rödelsee. Danach war er zwei Jahre in Dettelbach, in der „Alten Schmiede“ angestellt. Seither ist er im „Freihof“ in Prichsenstadt tätig. „Koch ist der beste Beruf, den es für mich gibt“, sagt er. Arbeiten, wenn andere im Wochenendmodus sind? Kein Problem für den Mainstockheimer. Stressige Zeiten, weil dutzende Essen auf einmal rausgehen müssen? Für ihn wunderbar. Rene Maurer ist zwar noch jung, aber ein Profi. Genau das musste er vor den anderen Teilnehmern der Show geheim halten.

„Wer ist der Profi?“ So heißt die Spezialausgabe der Sendereihe „Das perfekte Dinner“, die seit etlichen Jahren beim Sender Vox läuft. Vier Amateure und ein Profi bekochen sich dabei abwechselnd in ihren eigenen vier Wänden. Jeden Tag ist ein anderer dran. Für das Menü vergeben die Teilnehmer anschließend Punkte – geheim. Am Ende der Woche steht ein Sieger fest.

„Ich war noch nie so nervös wie an dem Abend“, gesteht Rene Maurer. Als einziger gelernter Koch in der Gruppe hatte er am meisten zu verlieren. Eine Schmuck-Designerin, ein Mechaniker, ein Tätowierer und ein Reise-Fachmann waren seine „Konkurrenten“. „Und die haben alle richtig gut gekocht“, meint er voller Anerkennung.

Auf Instagram hatte Rene Maurer Bilder von seinen Essen gepostet. Den Verantwortlichen des Senders ist das aufgefallen. Sie haben ihn angeschrieben – und der 26-Jährige ließ sich nicht lange bitten. Die Neugier und ein gewisser Ehrgeiz waren sein Antrieb. Wenig später kam schon ein Team für ein erstes Casting in sein Haus. Anscheinend traf der Mainstockheimer deren Geschmack. Anfang Januar kam die Zusage und nur ein paar Tage später war „Showdown“. Rene Maurer musste liefern – und das unter falschem Namen und falscher Identität. Als „Nico“ stellte er sich seinen vier Konkurrenten vor. Von Beruf sei er Fitnesstrainer. „Es gab schon ein paar Momente, in denen ich mich fast verplappert hätte“, erinnert er sich. Auf den Namen „Nico“ hat er anfangs auch nicht immer reagiert. Vor allem nicht an dem Tag, an dem er seine Gäste bekochen musste – und den ganzen Tag unter Beobachtung stand.

Um 9 Uhr in der Früh klingelte es bereits an seiner Haustür. Von da an gab es kein Verstecken. Auf Schritt und Tritt wurde der 26-Jährige von Kameras beobachtet. Wie er die Vorbereitungen für sein Menü traf, wie er den Tisch im Wohnzimmer deckte, weil der Platz in der Küche viel zu eng für das Fernsehteam und seine Gäste war. Punkt 18 Uhr kamen dann seine vier Konkurrenten. „In der Küche hat es ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld“, sagt er und muss lachen. Gebeizten Lachs, Quinoa (Getreide aus Südamerika), Orangen und Kürbis servierte er als Vorspeise – und hatte damit fast ein wenig zu professionell aufgetragen. „Alle vier waren überzeugt, dass ich der Profi bin“, erinnert er sich. „Also musste ich ganz schön schauspielern.“ Spätestens bei der Hauptspeise – gebackene Ochsenbacken mit jungem Gemüse und Kartoffelselleriepüree hatte er sich wieder im Griff. Und den Nachtisch – Sauerrahm-Eis mit Mango und Schokolade – servierte er in seiner Rolle als „Nico“ eiskalt.

Bis 23 Uhr saßen die fünf in seinem Wohnzimmer zusammen – immer beobachtet von einem insgesamt zwölfköpfigen Fernsehteam. „So komisch es klingt“, sagt Rene Maurer. „Nach einer Stunde hatte ich die Kameras um mich herum völlig vergessen.“ Das Aufräumen und Saubermachen konnte er allerdings nicht vergessen. Bis weit nach Mitternacht hat er gespült und die Küche wieder auf Vordermann gebracht. Um 2 Uhr fiel er dann endlich todmüde ins Bett – um sich ein paar Stunden später auf den Weg zum nächsten Dinner zu machen. „Trotz der Anstrengungen war das eine geile Erfahrung“, sagt er.

Sendetermin: Ab Montag, 5. März, wird die Kochreihe mit Rene Maurer jeden Abend ab 19 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Der Mainstockheimer wird am Dienstag zu sehen sein. Die Sendung schaut er sich mit seinen Freunden und Kollegen an. Am Freitag kommt dann die Auflösung: Hat der Profikoch gewinnen können?