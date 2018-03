In der Siedlung: Viel Arbeit in den Ferien

Es bewegt sich derzeit so vieles an der von mehr als 500 Schülern besuchten Grund- und Mittelschule Kitzingen-Siedlung. Während die Schüler auf den letzten Metern in Richtung der ersehnten Sommerferien streben, steigt die Bautätigkeit beim mit 10,6 Millionen Euro teuersten Schulprojekt Kitzingens.

Ferien nutzen

Schließlich soll die schülerfreie Zeit genutzt werden, um den Umbau und die Erweiterung mit Mensa, Küche und Schülerhort bis Mitte 2019 auch abschließen zu können. Danach wird die betagte Turnhalle abgerissen und neugebaut.

Stand der Dinge

Seit Mitte April sind, wie berichtet, die Tiefbauarbeiten abgeschlossen, die Rohbauarbeiten haben bei laufendem Schulbetrieb begonnen. Neben Abbrucharbeiten wurde die Baugrube ausgehoben und der Kran gestellt. Die Bodenplatte für den Keller der Mensa auf dem Pausenhofgelände wurde betoniert, die Außenwände für das Untergeschoss und die Bodenplatte der Mittelschule vorbereitet. In den Sommerferien sollen nun die technischen Gewerke folgen.

Vergaben

Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni hatte die Stadt Kitzingen zwei Plattform-Senkrechtlifte mit einer Traglast von bis zu 400 Kilogramm ausgeschrieben. Mit einem einstimmigen Beschluss erteilte der Verwaltungs- und Bauausschuss des Kitzinger Stadtrats ejtzt der Firma Engelbert & Frank aus Happurg im Nürnberger Land den Zuschlag. Mit einer angebotenen Summe von rund 81 900 Euro hatte die Firma die von Architekt Stephan Gurguta aus Nürnberg veranschlagten Kosten von 84 500 Euro um drei Prozent unterschritten.

Weitere Ausschreibungen

Am Donnerstag liefen zudem die Ausschreibungen von Sanitärarbeiten und Heizungstechnik aus. Ferner endete die Angebotsfrist für die Estrichbauarbeiten bereits Ende Juni. Wie im Stadtrat am 1. Juni beschlossen, wurde der Vertrag zur Installation einer Heizungsanlage und einer zentralen Warmwasseranlage über rund 138 000 Euro mit der Firma Grötsch Energietechnik aus Hersbruck abgeschlossen. Deren Einrichtung soll nun bis September erfolgen.

Kindergarten wird erweitert

Für ein zweites Projekt in der Siedlung vergab der Stadtrat die Rohbauarbeiten. Die Erd-, Mauer- und Betonarbeiten zur Erweiterung des Kindergartens Sonnenschein in der Memellandstraße wird die Firma Rank aus Kitzingen übernehmen. Mit einem Angebot von rund 268 000 Euro liegen die Kosten allerdings um ein Drittel über den berechneten 202 000 Euro. Im Sachvortrag wurden die Mehrkosten mit der aktuellen Marktsituation und der daraus resultierenden hohen Auslastung der Firmen begründet.

25 neue Plätze

Im Februar hatte der Stadtrat die Vergrößerung der Außenstelle des Kindergartens St. Vinzenz um eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen beschlossen und Kosten von 1,3 Millionen Euro dafür veranschlagt. Nachdem der Bauantrag im März eingereicht wurde, rechnet das Bauamt Mitte Juli 2017 mit der Genehmigung, so dass Ende des Monats der Bau beginnen soll.