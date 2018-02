In der Baustelle kollidiert

Unfälle in der Dauerbaustelle auf der A 7 rund um Uffenheim gehören fast zur Tagesordnung. Wie die Polizei mitteilt, streifte am Dienstag gegen 9 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der Fahrt Richtung Norden nach einem Fahrfehler in der Baustelle ein links neben ihm fahrenden Pkw. Schaden: 6000 Euro.