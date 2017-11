Im Vorfeld des Weihnachtsmarkts: Weingut spendet 1300 Euro

(ast) Im Vorfeld des Weihnachtsmarktes im Schloss in Neuses überreichte der Inhaber des Weinguts, Harald Wörner, eine Spende von 1300 Euro – auf drei soziale Einrichtungen aufgeteilt. Die Mainfränkischen Werkstätten in Würzburg erhalten 600 Euro; der Gnadenhof für Tiere in Gollachostheim (Gemeinde Gollhofen) 500 Euro und die Schweinfurter Kindertafel 200 Euro. Mit dem Erlös vom diesjährigen Markt werden Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Tiere in Not unterstützt. Der Weihnachtsmarkt findet statt am Samstag, 12. November (von 12 bis 20 Uhr), und am Sonntag, 13. November (von 11 bis 18 Uhr). Am 12. November, 18 Uhr, tritt Steffi List dort mit der Inklusionsband „Mosaik“ auf. Außerdem wird an den beiden Tagen die Liedermacherin Eva-Maria Klöhr aus Albertshofen Lieder und Geschichten vortragen. Im Bild: die Scheckübergabe mit (von links) Susanne Pfeuffer vom Gnadenhof, Harald Wörner, Steffi List (Schweinfurter Kindertafel) und Peter Estenfelder (Mainfränkische Werkstätten Würzburg).