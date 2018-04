„Im Märzen der Bauer“ war (fast) nicht

Es war nichts mit dem Märzen, in dem die Bauern die Rösslein einspannen. Der März 2018 war kalt. Es gab Frost und viele Regentage. Jetzt aber stehen die Bauern in den Startlöchern.

Der März 2018 hat es an der Wetterstation am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen auf eine Durchschnittstemperatur von 3,5 Grad plus gebracht. Normalerweise misst Planzenschutz- und Wetterexperte Thomas Karl im dritten Monat des Jahres 4,8 Grad. Den Durchschnitt hat der März um 1,3 Grad verfehlt.

„Das ist ungewöhnlich, aber noch normal“, schätzt Karl das ein. Bemerkenswert dabei, der März war in diesem Jahr deutlich kälter als der Januar, als das Jahr mit fünf Grad puls startete. Die kälteste Nacht hat Karl gleich am 1. März in der Mainbernheimer Straße mit minus 8,9 Grad gemessen. Insgesamt gab es an zwölf Tagen Frost. Der wärmste Tag brachte es am 11. auf 17,1 Grad. „Es blieb der einzige Tag über 15 Grad“, so Karl.

Dafür hat es zwei Eistage gegeben, also Tage, an denen die Temperaturen nicht über Null-Grad-Grenze steigen. Eine Überraschung lieferte das Wochenende vom 17. auf 18. März, als sich viele Leute am Sonntagvormittag angesichts der Schneemassen die Augen gerieben haben und zur Schneeschippe griffen.

Bei den Niederschlägen hat der März mit 36 Litern pro Quadratmeter fast den Schnitt von 39 erreicht. Dass es 18 Regentage gab, hat dazu beigetragen, dass der März als kalt und nass in Erinnerung bleiben wird. Wobei sich die Regenmengen in Grenzen hielten. Am 16. März hat Karl acht Liter aus dem Messbecher geholt, am 27. noch einmal sieben. Dazu kamen zehn Tage mit Niederschlägen unter einem Millimeter, also kaum spürbar.

Auch die Sonne hat sich im März eher rar gemacht. 101 Sonnenstunden hat Karl registriert. Noch ein Grund, warum der März als kalt, nass und trüb empfunden wird. Dass es auch anders geht, haben beispielsweise die Jahre 2011 und 2014 gezeigt, als jeweils 190 Stunden verzeichnet wurden.

Und auf den Äckern? „Die Vegetation hat langsam begonnen, hat aber noch keinen Zug“, fasst Karl die Entwicklung zusammen. Die Bauern haben ein paar Tage zum Düngen genutzt.

Das Sommergetreide – bei uns vor allem die Sommergerste – ist weitgehend gesät. Vereinzelt sind auch schon Zuckerrüben gesät worden. Ob die allerdings den Kälteschock vertragen haben, muss sich noch zeigen.

Ansonsten sind die Felder noch sehr nass und schwer befahrbar. „Die Bauern scharren mit den Hufen, müssen aber warten.“ Karl rechnet damit, dass es in der ersten Aprilwoche richtig los gehen wird und nicht im Märzen.