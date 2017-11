Im Bann des Vesuvs

(ppe) Ende September traten 23 Schüler des Franken-Landschulheimes Schloss Gaibach mit ihren Lehrern Martina Kaiser, Sebastian Kaiser und Martin Redweik eine einwöchige Studienfahrt an den Golf von Neapel an. Im Vorfeld der Reise hatten die Oberstufenschüler Transport, Unterkunft sowie das Exkursionsprogramm im Rahmen ihres Projekt-Seminars im Fach Geographie eigenständig organisiert, teilt die Schule mit. Der Besuch der historischen Ausgrabungsstätte Pompeji, die 79 n. Chr. verschüttet wurde, vergegenwärtigte eindrucksvoll das Gefahrenpotenzial, das auch heute noch vom Vesuv auf den Golf von Neapel ausgeht. Andererseits sind die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des vulkanischen Ausgangsgesteins für landwirtschaftliche und architektonische Zwecke ursächlich für die dichte Besiedlung der Region, wovon sich die Schüler am Kraterrand überzeugen konnten. Einen Eindruck vom geschäftigen Leben der Menschen vor Ort vermittelte ein Besuch der Altstadt von Neapel. Eine vierstündige Wanderung zum Monte Solaro (589 Höhenmeter) auf der Kalksteininsel Capri rundete den für alle Teilnehmer unvergesslichen Aufenthalt ab, heißt es in der Mitteilung.