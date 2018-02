Im August mehr Arbeitslose

Im August waren in allen Regionen des Agenturbezirkes mehr Menschen arbeitslos als im Juli, aber auch überall weniger als vor einem Jahr. Dies teilt die Agentur für Arbeit in ihrem Bericht mit.

Für die 3030 Betroffenen in der Stadt Würzburg errechnete sich eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Gegenüber Juli ist das ein Anstieg um einen halben Prozentpunkt. Im Landkreis Kitzingen waren 1350 Frauen und Männer arbeitslos. Die Quote erhöhte sich hierdurch auf 2,6 Prozent. In den Arbeitsagenturen Würzburg, Kitzingen und Lohr wurden 4570 arbeitslose Menschen betreut. Das waren 630 (+16 Prozent) mehr als im Juli, jedoch 160 (-4 Prozent) weniger als vor einem Jahr.

Kitzingen im Detail

Im Landkreis Kitzingen ist die Arbeitslosigkeit von Juli auf August um 198 auf 1349 Personen gestiegen. Das waren dennoch 112 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im August 2,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 2,9 Prozent. Dabei meldeten sich 637 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 41 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 430 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–27), so die Mitteilung. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 4468 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 261 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 4479 Abmeldungen von Arbeitslosen (–210).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um 40 Stellen auf 923 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 148 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im August 290 neue Arbeitsstellen, 20 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1862 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 58, heißt es am Ende der Pressemitteilung.