IHK zeichnet die besten Azubis aus

Der Weckruf durch den Ausbilder Stefan Bertz kam zur rechten Zeit, nämlich kurz vor der alles entscheidenden Prüfung. Und die legte der Auszubildende Mark Dietl mit einer solchen Bravour hin, dass auch sein Ausbilder mit der Zunge schnalzte. Dietl gehört zu den 102 Auszubildenden mit den besten Prüfungsergebnissen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt, sprich ganz Mainfrankens. Die erhielten in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen (Lkr. Kitzingen) vom IHK-Präsidenten Otto Kirchner Urkunden und Geschenke.

Und weil Dietl ein so hervorragendes Ergebnis präsentierte, darf er sich Hoffnungen machen, als technischer Produktdesigner von seinem Ausbildungsbetrieb Brose in Würzburg über das schon vertraglich geregelte Jahr beschäftigt zu werden. Die Firma, so der Ausbilder, „wäre blöd, wenn sie den besten Auszubildenden von Mainfranken ziehen lassen würde“. Was vermutlich auch für viele weitere der ausgezeichneten Prüflinge gelten dürfte, sind sie doch die händeringend gesuchten Fachkräfte.

Die Betriebe hatten ihre insgesamt 4335 Auszubildenden in die Winterprüfung 2015/16 und die Sommerprüfung 2016 geschickt. Das waren, so der Präsident, gut 1,5 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. „Das ist noch nicht dramatisch, aber ein Hinweis, dass die betriebliche Ausbildung in eine von uns nicht gewünschte Richtung geht“, so Kirchner. Aber: „Sie haben unter Beweis gestellt, dass man mit Zielstrebigkeit, Ausdauer und Fleiß bereits zu Beginn der beruflichen Karriere vorwärts kommt.“ Auch sei die Weiterbildung eine „gleichwertige Alternative zu akademischen Abschlüssen“, denn Unternehmen würden die Kompetenzen von Meistern, Technikern, Fach- und Betriebswirten schätzen.

Apropos Weiterbildung: für den Prüfling Daniel Schunder, der bei der Mainfranken Netze GmbH in Würzburg zum Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet wurde, geht die berufliche Reise gleich noch weiter:. „Der Elektroniker ist schon nah dran an meinem Traumberuf, jetzt werde ich Maschinenbau studieren“, so sein Ziel. Die Prüfungsphase empfand er als „wenig stressig, ich war gut vorbereitet“.

Das passt zum Grußwort des stellvertretenden Landrates des Landkreises Kitzingen, Paul Streng. „Sie haben mit festem Willen gearbeitet und gelernt und eine solide Grundlage für das Berufsleben geschaffen“, lobte er die Auszubildenden. Denn: „Kein Sieger glaubt an den Zufall“, zitierte Streng den Philosophen Friedrich Nietzsche. Dass die Auszeichnung einen „Impuls für das ganze Leben“ geben kann, stellte Iphofens Bürgermeister Josef Mend in seiner Begrüßung heraus. Auch er sprach von einer „großartigen Leistung“.

So mancher der jungen Leute dürfte auch ein „Ausbildungsscout“ gewesen sein. Dahinter verbirgt sich eine frisch ins Leben gerufene Initiative der IHK mit den bayerischen IHKs und dem Wirtschaftsministerium: Auszubildende im zweiten oder dritten Lehrjahr stellen in Schulklassen ihre Berufe vor und werben für sie. Weiterhin wies Kirchner auf die Online-Lehrstellenbörse hin, die auch als App für Smartphones zur Verfügung stehe. Und dass auch die IHK mit der Zeit gehe, belege der Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook.

Zwölf der 102 Auszubildenden durften bei der Veranstaltung ein zweites Mal auf die Bühne, um Urkunden und Preise in Empfang zu nehmen. Sie sind nämlich die besten Auszubildenden Bayerns.