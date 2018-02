iPad bei der Berufsbörse gewonnen

Bei einem Gewinnspiel der Barmer hat Joshua Jakoby ein iPad gewonnen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, konnten Jugendliche bei der Berufsbörse in der Wirtschaftsschule Kitzingen am Stand der Gesundheitskasse schätzen, wie viele Kugelschreiber sich in einem großen, voll befüllten Gefäß befanden. Jakoby, selbst Schüler an der Wirtschaftsschule, lag mit seiner Schätzung am nächsten an der tatsächlichen Zahl und erhielt den Hauptgewinn, der von der HUK Coburg gestiftet worden war.