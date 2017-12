Horst Junge in den Ruhestand verabschiedet

Horst Jungr, stellvertretender Schulleiter am Armin-Knab-Gymnasium (AKG) Kitzingen, wurde in den Ruhestand verabschiedet. 14 Jahre lang war er fester Bestandteil am AKG. Als gebürtiger Würzburger besuchte er das dortige Röntgen-Gymnasium und studierte danach in seiner Heimatstadt Mathematik und Physik. Nach dem Referendariat unterrichtete Junge am Martin-Pollich-Gymnasium Mellrichstadt. Einige Jahre später erfolgte die Versetzung an das Siebold-Gymnasium Würzburg, teilt das AKG der Presse mit. Dort war Horst Junge als langjähriger Fachbetreuer für Physik und von 1996 bis 2004 als Fachreferent für Physik beim Ministerialbeauftragten für Unterfranken tätig. Zum Schuljahr 2003/2004 wechselte er als Mitarbeiter in die Schulleitung des AKG und wurde bereits ein Jahr später zum Ständigen Stellvertreter, zunächst von Günter Wich, ab Februar 2006 von Margit Hofmann. Dass das AKG in den vergangenen Jahren stetig wuchs und einen guten Ruf genieße, sei nicht zuletzt der effizienten und reibungslosen Organisation des „Mannes im Hintergrund“ in all den Jahren geschuldet, heißt es in der Mitteilung weiter. Junge zeichneten Loyalität, Korrektheit, Disziplin, Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Weitsicht aus. Mit stehenden Ovationen, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft, entließen das Lehrerkollegium und die Mitarbeiter der offenen Ganztagesschule das Führungsduo Margit Hofmann/Horst Junge in den Ruhestand. Foto: Kerstin Weber