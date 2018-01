Hoher Blechschaden

24 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag bei Volkach ereignete. Laut Polizeibericht überquerte ein Autofahrer die Umgehungsstraße und wollte weiter die Dimbacher Straße befahren. Dabei übersah einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten BMW einer Frau und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Frau weiter gegen einen an der Kreuzung wartenden Ford geschleudert. Die drei verletzten Fahrer wurden vom Rettungsdienst behandelt und zur ambulanten Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Während des Einsatzes war die Kreuzung zum Teil gesperrt. Die Feuerwehr Volkach war mit 20 Einsatzkräften vor Ort bei der Verkehrsregelung behilflich und reinigte die Fahrbahn. Foto: Hornung/FF Volkach