Hoher Besuch beim Brücker Fasching

„Helau!“ schallte es am Rosenmontag im voll besetzten Feuerwehrhaus in Brück. Der Obst- und Gartenbauverein feierte Fasching.

Den Auftakt machten die Dettelchen Minis mit Samira Hofmann, Mathilde Oppel, Käthe Herbig und Vivien Müller mit einem Tanz und auch der Schautanz des Dettelchen Duos Annika Hofmann und Sophie Ebenbeck begeisterte die Gäste, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorsitzenden Rita Nöller und Ursula Richter begrüßten die Gäste und gaben das Zepter an Herbert Horner weiter, der als Moderator durch den Abend führte.

Bericht aus dem Bundestag

Heiter weiter ging es mit Josef Kuhn als Konfirmanden, der von seiner Feier beichtete. Was in einer langen Ehe samt gemeinsamer Urlaubsfahrten so alles geschieht, schilderten Ursula Richter und Reinhold Dorsch.

Dann wurde es staatstragend. Ein Protokollier (Doris Horner) aus dem Deutschen Bundestag berichtete über die Weltpolitik und das vergangene Jahr im Bundestag mit all seinen Besonderheiten. Doch auch die Dettelbacher Stadtratspolitik war ihm nicht unbekannt.

Offiziell ging es weiter. Hoher Besuch kündigte sich an. Für Queen Elizabeth und Prinz Charles (Rita Nöller und Hermann Rappert) wurde im Feuerwehrhaus der rote Teppich ausgerollt und die britische Nationalhymne „God save the Queen“ gespielt. Der Staatsbesuch war allerdings nur von kurzer Dauer. Die Monarchin musste weiter zu Angela nach Berlin.

Der Glanzpunkt, wie jedes Jahr, war Doris Horner als Cloothilde, die bei ihrem Bericht über das Dorfgeschehen keinen verschonte.

Heißbegehrte Orden

Zur späten Stunde kam noch die Bordcrew für den Flug der „Homo Air“ von Brück nach Hawaii. Beim Männerballett machten mit: Hermann Göb, Michael Rappert, Valentin Rappert, Mark Neubauer, Max Horner, Max Weigert, Werner Falkenstein, Hermann Rappert, Siegfried Ruß, Alexander Dorsch und Bernd Neubauer. Das Stück wurde einstudiert von Carolin Dietz und Ute Neubauer.

Auch die laut Pressemitteilung heiß begehrten Orden wurden wieder verteilt. Und wie immer war ein Gartenmotiv darauf zu sehen. Gestaltet wurden sie von Hobbykünstlerin Helga Rummey. Für den richtigen Schwung sorgten die Discjockey Werner und Andreas Holzapfel.