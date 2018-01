Hohen Schaden hinterlassen

Am Klettenberg in Kitzingen hatte am Dienstagnachmittag eine 51-jährige Frau ihren silberfarbigen Mitsubishi Colt in einer Parkbucht abgestellt. Als sie nach 15 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken gegen die Fahrertüre ihres Autos geprallt und dabei einen Schaden von 1000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher fuhr unerkannt davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 93 21) 14 10.