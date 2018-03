Hoffnung, Mut und Frieden: Konfirmation in Schernau

„Was kann man heute eigentlich noch glauben?“ Um diese Frage drehte sich die Predigt bei der Konfirmation von zehn Jugendlichen in der evangelischen Gemeinde Schernau am Palmsonntag. Pfarrer Uli Vogel griff die aktuelle Situation von Fake-News und Lügen auf, die Menschen zunehmend verunsichern, heißt es in einer Pressemitteilung. Er ermutigte die Konfirmanden dagegen der guten Botschaft zu vertrauen, die Hoffnung und Mut macht und Frieden und Versöhnung bringen kann. Gestaltet wurde der Festgottesdienst durch die Posaunenchöre aus Schernau und Neuses am Berg. Ihre Konfirmation in Schernau feierten (hinten von links) Pfarrer Uli Vogel, Daria Wrublewski, Max Berlt, Till Zischler, Xenia Maurer und Leonie Kux, (vorne von links) David Göllner, Celine Hofmann, Lena Weiß, Leonie Dümmler und Benjamin Winterstein. Foto: Rudi Merkl