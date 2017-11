Höpper-Sitzung: Dicke Dünnkübel begeisterte

„Der Elferrat sitzt ja da wie die Dosen auf dem Kiliani beim Dosenwerfen.“ So kalauerte Otmar Schraud in der Prunksitzung der Albertshöfer Faschingsgesellschaft Höpper-Elfer und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

Er veräppelte die Elferräte mit seiner Schilderung, was denn der Unterschied zwischen einem Knochen und einem Elferrat sei: „Der Knochen ist für den Hund und der Elferrat ist für die Katz“.

Als Schüler Hugo gab Schraud zum Besten, dass er eine Frau Dünnkübel als Lehrerin habe, die aber dick wie eine Tonne sei. Er ließ Qualitäten in Englisch erahnen, konnte er doch den Bürgermeister mit Burgerking ins Englische übersetzen.

Ein Heimspiel in der Bütt hatte Emmi Wendemuth, die sich Gedanken um ihre Zukunft machte. Als Praktikantin schilderte sie leidige Formalitäten, Aufräumen im Kindergarten und andere Arbeiten, anstatt mit den Kindern spielen zu dürfen. Sie habe den Jungs beigebracht, sich aufs Klo zu setzen, deswegen seien später Freundinnen und Ehefrauen froh darüber.

Als „junge Burschen mit strammen Wadeln“ kündigte Sitzungspräsident Timo Gallena die Buben der Wild-Boys an, die sich einen Beifallssturm verdienten. Daneben boten die Höpper-Elfer mehrere Tanzgarden, den Senk-&-Spreizfußhopsers, dem Männerballett und der weiteren Büttenrednerin Nicole Starkmann viele Eigengewächse auf.

Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein ehrte zwei junge Damen für ihr Engagement im Höpper-Elfer. Er zeichnete Alexandra Will für 22 Jahre und Verena Laumer für elf Jahre Gardetanz aus.

Der Mix aus Jux und Tollerei, Tanz und sportlichen Qualitäten, Grazie und Körperbeherrschung kam beim Publikum in der ausverkauften Gartenlandhalle sehr gut an.

Auch Landrätin Tamara Bischof, die Gesellschaftspräsident Gimperlein extra begrüßte, genoss die Auftritte und die Narretei. Tamara Bischof und der Abtswinder Unternehmer Christoph Mix durften vom Prinzenpaar Regina Ehrlich und Philipp Wenkheimer Sessionsorden entgegen nehmen. Die Landrätin lobte ein „Super-Programm“ und die Gesellschaft für ihre viele Nachwuchs-Akteure.

„Das ist wirklich Spitze hier in Albertshofen“, schwärmte Tamara Bischof, die tags zuvor noch Fastnacht in Franken in Veitshöchheim miterlebt hatte.

Die Albertshöfer bekehrten zudem einen Niedersachsen als neuen Fan des fränkischen Faschings. Denn Elmar Gimperlein zeichnete auch Wolfgang Knothe, Entwicklungs-Chef des Kitzinger Unternehmens Franken-Guss, mit einem Sessionsorden aus und gab ihm einen kommunikativen Exkurs.