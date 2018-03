Hilfe für Vater, Mutter und Kind

Keine Probleme zu haben, ist die Ausnahme. Oder anders formuliert: Probleme sind der Normalfall. Wer sich das vor Augen führt, tut sich leichter im Leben. Auch und gerade bei der Erziehung von Kindern.

„Eltern denken häufig, andere Kinder machen das nicht, verhalten sich anders als die eigenen“, sagt Andreas Laurien, Leiter der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Kitzingen. Damit verkennen die Eltern aber die Realität, denn Probleme gibt es in jeder Familie. „Wenn es keine Probleme gäbe, könnten die Kinder ja schon alles. Aber das gibt es nicht“, verdeutlicht der Diplom-Psychologe.

627 Beratungsfälle weist die Jahresstatistik 2017 der Erziehungsberatungsstelle auf, 209 wurden aus dem alten Jahr mit übernommen, 247 wieder aufgenommen, 171 ganz neue Fälle kamen hinzu. Wobei hinter jeder Zahl natürlich nicht nur eine einzelne Person steckt. „Wir haben mit 1075 Familienangehörigen beratend und therapeutisch gearbeitet.“ Der Großteil der Kinder ist bis 14 Jahre alt.

Dabei fällt auf, dass die Beratung von Familien mit unter Dreijährigen seit zehn Jahren kontinuierlich zunimmt. Sie liegt aktuell bei 13 Prozent der Fälle, während die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 15 bis 21 Jahre auf einem historischen Tiefstand liegt. „Die Eltern kommen früher“, sagt Andreas Laurien. Er bewertet diese Entwicklung positiv: „Die Probleme müssen nicht immer erst anwachsen, bevor man sich Unterstützung sucht.“

Die Gründe dafür, dass die Familien die Hilfe der Fachleute in Anspruch nehmen, sind verschieden, da geht es um Beziehungen innerhalb der Familie, um den Gefühlsbereich – Labilität, Zwänge, Ängste oder andere Störungen –, um den Leistungsbereich – Entwicklungsrückstände, Aufmerksamkeitsstörungen, Leistungsstörungen. Der Großteil der Fälle beruht auf Familien- beziehungsweise Partnerprobleme, denn beides hängt in der Regel zusammen. Gibt es Differenzen, Streit, Gewalt in der Partnerschaft, wirkt sich das auf die Kinder aus.

Zum zweiten Mal hat die Beratungsstelle im vergangenen Jahr das Führungstraining für Väter durchgeführt, im Frühjahr als Kompaktveranstaltung, im Herbst an drei Samstagvormittagen. Jeweils neun Männer haben das Angebot in Anspruch genommen. Dabei wird nicht anhand eines vorgefertigten Programms gearbeitet, sondern direkt an den Problemen, die da sind: „Die Männer erzählen ihre Geschichten und wir schauen gemeinsam, wie sie gelöst werden können“, sagt Andreas Laurien. Diese „Beteiligungskultur“ hält er gerade bei der Arbeit mit Männern für sehr wichtig.

Die Hauptthemen dieses Trainings lassen sich drei Überschriften zuordnen: Wie komme ich in Kontakt zu meinen Kindern? Wie behalte ich Ruhe? Welche Führungstools kann ich anwenden? Bei dieser Frage geht es darum, zuzuhören, Bedürfnisse anzusprechen, Regeln aufzustellen, zu verhandeln. Dinge, die am Arbeitsplatz häufig problemlos laufen, in der Familie aber nicht.

Andreas Laurien hält es für sehr wichtig, das Führungsthema nicht „defizitär anzugehen“, wie er sagt. Im Mittelpunkt stehen die Fähigkeiten des Erwachsenen, nicht das, was er falsch macht. Es geht um Leitung, um Führung im positiven Sinn, darum, als Autorität anerkannt zu sein, nicht als derjenige, der nur Druck ausübt. Dazu ist es wichtig, Situationen bewusst anders anzugehen, angestauten Stress eben nicht durch Anschreien oder gar Gewalt abzubauen. Laurien bringt ein bildhaftes Beispiel: Man fährt mit einem Ruderboot im Nebel. Plötzlich rammt einen ein anderes Boot. Sitzt da jemand drin, regt man sich furchtbar auf, schreit denjenigen an. Ist das Boot aber leer, reagiert man ganz anders. Die gleiche Situation löst also unterschiedliches Verhalten aus.

Sich dessen bewusst zu werden, dass man anders reagieren kann, ist die eine Sache. Dazu kommt, dass es viel Energie kostet, das auch umzusetzen. Die Wege aufzeigen, wie es gehen kann, und sie einzuüben, das gehört zur Arbeit der Beratung. Nicht nur für Eltern, auch für die Kinder, mit denen die Fachleute ebenfalls arbeiten. In Einzelgesprächen, aber auch in Gruppen. So gibt es beispielsweise das Sozialtraining „Locker bleiben“, ein Kooperationsprojekt mit der Grundschule Siedlung.

Dabei geht es darum, Interaktion und Kommunikation der Kinder zu fördern. Ziel ist es, dass die Kinder Selbstsicherheit erlangen, die Kommunikationsfähigkeit stärken sowie die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Die Arbeit erfolgt in klassenübergreifenden Kleingruppen mit jeweils höchstens sechs Schülerinnen und Schülern der 2. oder 3. Jahrgangsstufe. „Sie bekommen Aufgaben, die sie gemeinsam angehen“, erklärt Andreas Laurien. Also geht es auch hier wieder darum, Probleme zu lösen. „Die Kinder wachsen spürbar, bauen Selbstvertrauen auf.“ Andere lernen, sich zurückzunehmen, zu warten oder Frustrationen zu ertragen, wenn es mal nicht nach ihren Vorstellungen geht. Die Kinder üben, Gefühle auszudrücken, aber auch auszuhalten, Lob anzunehmen, mit Kritik umzugehen. Wichtig sei bei diesem Training der klar strukturierte Rahmen, räumlich, inhaltlich und zeitlich. Das vermittle den Kindern Sicherheit. „Für manche Kinder ist das etwas völlig Neues.“

Eine neue Art der Beratung läuft seit November: Die Kitzinger Stelle ist an der Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (BKE) beteiligt. Bislang gab es hier keine Online-Beratung, obwohl sich immer mehr Menschen über Email gemeldet hätten. „Über E-Mail war aber keine sichere Beratung möglich. Über BKE schon“, so Laurien. Seine Beobachtung: In der Online-Beratung werden die Themen offener und schneller angesprochen als in den Beratungsgesprächen. Zudem könnten sich die Betroffenen rund um die Uhr melden.

Auch in anderer Hinsicht sieht der Diplom-Psychologe viele Vorteile in den modernen Medien. So lässt er die Ergebnisse der Beratungsgespräche häufig mit dem Handy abfotografieren oder die Familienmitglieder in Sprachmemos aufnehmen, was miteinander vereinbart wurde. So kann man es jederzeit anschauen oder anhören und sich an die gemeinsamen Regeln erinnern.