Hilfe aus der Nachbarpfarrei

In der prachtvollen Atmosphäre der kleinen Barockkirche St. Sebastian in Reupelsdorf ließen sich die Zuhörer mitnehmen auf eine Reise durch jüdisch-liturgische Weltliteratur, die „Hemos Sax-Bar“ darbot. Das Publikum dankte mit Spenden: 868,30 Euro kamen zusammen, die für die Renovierung Mauritius-Kirche in Wiesentheid gedacht sind.

Eindrucksvolle Stimmung

Auch der letzte (Steh)-Platz war in der Pfarrkirche besetzt, als Kirchenpflegerin Ilse Brückner aus Reupelsdorf das Publikum begrüßte. Entstanden sei die Idee zu einem Benefizkonzert bei einem Auftritt der Gruppe in Kitzingen. Und nachdem die Renovierung der Kirche in Reupelsdorf 2011 abgeschlossen wurde, erklärten sich Pater Matthäus Sandrock und der Pfarrgemeinderat sofort bereit, die Spenden für Wiesentheid weiterzugeben.

„Ose Shalom – Er schaffe Frieden über uns und die ganze Welt“, „Steh auf aus Trümmern“, oder das „Donna, Donna“ – passender hätten die ausgewählten Stücke nicht sein können.

Mit ihrer außergewöhnlichen Instrumentalbesetzung von vier Saxofonen und einem Baritonhorn schufen die vier Musiker von „Hemos Sax-Bar“ eine eindrucksvolle Stimmung, die auch nicht durch Zwischenapplaus unterbrochen wurde, so die Mitteilung an die Presse. Umso herzlicher fiel der Beifall am Ende des gut einstündigen Konzertes für Hemo Waag, Christine Gumann, Eva Schneider und Erich Zink aus. Als Zugabe gab es das „A gute Woch!“