Nummer 60 ist ein bisschen nervös. Sie versucht, den Schlauch mit ihrem Bein wegzuschieben. So richtig angefreundet hat sie sich mit dem Melkroboter noch nicht. Ruth Wirsing schaltet das Gerät ab, schließt das Melkgeschirr per Hand an. Beruhigend redet sie auf die noch junge Kuh ein, klopft leicht mit der Hand gegen den Hinterlauf. Hightech und Handarbeit liegen im Kuhstall ganz nah beieinander.

Die Drittklässler der Grundschule Kitzingen Siedlung hatten in dieser Woche an einem Vormittag ihr Klassenzimmer gegen den Kuhstall ausgetauscht, um sich anlässlich des Weltschulmilchtages über die Milchviehhaltung zu informieren. Sie alle verbrauchen täglich Milchprodukte in verschiedenster Form – so wie die meisten anderen Landkreisbürger auch.

Über die Menge, die im Kreis Kitzingen konsumiert wird, hat erst kürzlich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten informiert, als sie sich für ein Lohn-Plus für die Angestellten der Bayerischen Milchwirtschaft stark machte: Rund 47 000 Hektoliter Frischmilch wurden demnach hier im letzten Jahr getrunken, teilte Ibo Ocak mit, das entspricht 53 Liter pro Kopf. Dazu kommen rund 2100 Tonnen Käse und 500 Tonnen Butter.

5530 Milchkühe im Landkreis

151 Milchviehbetriebe mit insgesamt 5530 Tieren gibt es einer Statistik des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zufolge im Landkreis Kitzingen. Der Großteil sind kleine Betriebe: Knapp die Hälfte hat weniger als 25 Tiere im Stall. 18 Betriebe haben 75 Milchkühe und mehr.

Einer von ihnen ist der Hof von Ruth und Horst Wirsing in Hellmitzheim. Die beiden öffnen seit einigen Jahren regelmäßig ihre Ställe für Schul- und Kindergartenkinder. Sie gehören zu den Landwirten, die extra für derartige Veranstaltungen geschult wurden – schließlich gilt es, die richtige Mischung aus Information und Kurzweil zu finden. 150 Milchkühe stehen im Stall der Wirsings am Ortsrand, hinzu kommt das Jungvieh, das direkt am Hof aufwächst. Insgesamt kümmert sich die Familie um 320 Kühe.

Erstaunt blickten die Drittklässler, als sie zu Beginn des Bauernhofbesuches mit ihrer Lehrerin Katharina Freitag und Lehramtsanwärter Florian Scheller zunächst einmal Station bei den Jungtieren machten. Horst Wirsing erklärte ihnen die verschiedenen Rassen und erzählte, dass Rinder viel schneller wachsen als Menschen. „Sie kriegen schon mit zweieinhalb Jahren selbst Kinder.“ Und neu war für so manchen Schüler auch, dass die Kuh erst gekalbt haben muss, bevor sie Milch geben kann. Für einige war es sogar das allererste Mal, dass sie direkten Kontakt zu Kühen und Kälbchen hatten. Entsprechend vorsichtig streckten sie die Hände nach den Tieren aus, während andere sie ohne jegliche Berührungsängste begeistert streichelten.

Wie modernste Technik im Kuhstall aussieht, konnten die Mädchen und Jungen am Melkroboter miterleben. Ein Tier nach dem anderen lief von ganz alleine in den Melkstand. Dass einige Kühe dann aber trotzdem nicht gemolken wurden, sondern den Stand einfach wieder verließen, wunderte die Kinder zunächst. Doch Ruth Wirsing erklärte ihnen, dass der Roboter anhand der Nummer der Kuh überprüft, wann sie zuletzt gemolken wurde. Mindestens sieben Stunden muss das her sein, sonst setzt der Roboter das Melkgeschirr nicht an.

Ist genug Zeit vergangen, werden die Zitzenbecher mithilfe eines Lasers automatisch platziert, der Melkvorgang beginnt. Am Bildschirm kann der Landwirt ablesen, wie viel Milch die Kuh geben soll und wie viel sie tatsächlich gibt. Für Kuh Nummer 60, die erst kürzlich zum ersten Mal gekalbt hat und anfangs nicht so recht gemolken werden wollte, gab es von Ruth Wirsing ein extra Lob: „Sie hat sogar 7,1 Liter gegeben, ein bisschen mehr als wir gedacht hatten.“

Ein Lob gibt es aber auch in anderer Form: Am Ende des Melkstandes bekommt die Kuh ein bisschen Kraftfutter. „So wie ihr vielleicht Schokolade kriegt, wenn ihr euer Zimmer aufräumt.“ Nach dem Melken macht der Roboter die Geräte wieder sauber, so dass er bereit ist für das nächste Tier.

Wer täglich bis zu 30 Liter Milch geben soll, muss natürlich auch allerhand fressen und saufen. Wie viel das ist, brachte die Kinder mächtig ins Staunen. Beäugt von den 150 Milchkühen, stellten die Drittklässler unter Anleitung von Horst Wirsing die Mahlzeit für eine Kuh zusammen. Ein halbes Kilo Stroh, das war einfach. 25 Kilo Grassilage, da hatten die Jungs und Mädchen schon kräftig zu schleppen. Fünf Eimer füllten sie mit Schaufel und Mistgabel, bis sie genug für ein Tier zusammengetragen hatten. 24 Kilo Maissilage kam dazu, außerdem kleinere Mengen Trockenschnitzel, Raps und Getreidemischung. Anschließend wurde kräftig gemischt. „Sonst holt sich die Kuh nur das, was ihr besonders gut schmeckt“, erklärte der Landwirt.

So wird Butter selbst gemacht

Doch beim Weltschulmilchtag geht es nicht nur um die Milchviehhaltung, sondern auch um die Verwendung der Kuhmilch. Anhand eines großen Posters zeigte Ruth Wirsing den Kindern, was aus der Milch produziert wird. Aus einem 19-Liter-Eimer Milch kann man nämlich nicht nur 19 Tüten Milch machen. Die Menge ist auch Grundlage für zwei Kilo Käse, 22 Kilo Joghurt, 2,6 Liter Sahne oder vier Päckchen Butter. Und die durften die Mädchen und Jungen auf dem Bauernhof sogar selbst machen: Sahne in ein Glas, Deckel drauf und kräftig schütteln. Auch so kann Handarbeit auf dem Bauernhof aussehen.