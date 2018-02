High-Speed fürs Familienleben

Viele Eltern kennen das: Sie sind abwechselnd Köche und Krankenpfleger, Physio- und Psychotherapeuten ihres Nachwuchses. Bei Mathias und Iwona Jung aus Kitzingen kommt noch hinzu: Tour-Organisatoren, Chefmechaniker und Sponsoren. Das bedeutet für das Paar: Vollbeschäftigung und viele Wochenendreisen durch Deutschland. So ist das, wenn man einen erfolgreichen Kart-Rennfahrer zum Sohn hat.

Dominik Jung hat einen ganzen Schrank voller glänzender Pokale in seinem Zimmer stehen. Und das, obwohl der 13-jährige Kitzinger erst im vergangenen Jahr so richtig durchgestartet ist: 2017 war seine erste komplette Saison als Jugendkart-Fahrer der Klasse „RK1/ World-Formula“, in der Nachwuchs-Rennfahrer mit 15 PS starken Karts und bis zu 90 Stundenkilometern über kurvenreiche Asphaltstrecken brettern.

Der Rundkurs liegt ihm. Den Wechsel zwischen Ideal- und Kampflinie hat er offenbar im Blut. Zwischen Vollgas und Vollbremsung ist er in seinem Element. Dominik wurde im Herbst auf Anhieb Bayerischer Jugendkart-Meister. Beim ADAC-Bundesendlauf errang er sogar den Titel „Deutscher Vize-Meister“. Und er kam beim Süddeutschen ADAC-Kart-Cup in seiner Klasse auf Rang 2.

„Oben auf dem Treppchen zu stehen, das war unbeschreiblich schön“, erzählt Dominik mit leuchtenden Augen. Dass der 13-Jährige einmal eine so große Begeisterung für Beschleunigung und Geschwindigkeit entwickeln würde, war nicht vorherzusehen. Außer, dass Mama Iwona zugibt, selbst gerne schnell Auto zu fahren, gibt es keine familiäre Vorgeschichte. Papa Mathias meint grinsend: „Zu Schumachers Zeiten hab' ich schon gern Formel 1 geschaut. Aber da hätte ich nie gedacht, dass ich selbst mal an einem Kart rumschrauben würde.“

Als „Cheftechniker“ seines Sohnes hat ihn nun aber der Ehrgeiz gepackt. „Man lernt bei jedem Rennen was dazu. Wir haben letztes Jahr einige Abenteuer erlebt: zu viel Wasser im Vergaser, so dass der Motor nicht mehr lief, oder einen gerissenen Gaszug. Jedes Mal haben wir es geschafft, das Kart rechtzeitig flott zu kriegen.“

Iwona Jung fasst die Lage zusammen: „Unser ganzes Leben hat an Geschwindigkeit zugelegt, seit Dominik Kart fährt.“ Die kaufmännische Angestellte hat ihren Sohn, der schon immer sportbegeistert war, früher zum Breakdance-Training gebracht. Doch dann kam der Tag, an dem Dominik sich zum ersten Mal in ein Leih-Kart setzte; auf der Kartbahn in Gollhofen war das. Der Realschüler erinnert sich: „Am Anfang hatte ich sogar ein bisschen Schiss. Aber dann hab' ich schnell Feuer gefangen.“

Wieder daheim, googelten Vater und Sohn, wo es in der Umgebung Kartsport-Möglichkeiten für Jugendliche gibt. Sie schrieben je eine Mail an den AMC Kitzingen und den ADAC-Ortsclub Würzburg. Letzterer antwortete gleich. Und so stieg Dominik Jung im Jahr 2015 in Würzburg zunächst ins Slalom-Training ein. Nach einem Jahr entdeckte er, dass die Rundstrecke ihm noch mehr Spaß macht: „Durch den Slalom habe ich ein Gefühl fürs Kart bekommen. Aber irgendwie hat mir dann die Geschwindigkeit gefehlt.“ Bei einer Nachwuchs-Sichtung des ADAC Nordbayern e.V. überzeugte er die Trainer und sicherte sich im Sommer 2016 den Sprung ins Kart-Team.

„Dann klopft mir das Herz bis zum Hals und ich zittere.“ Iwona Jung ist während der Rennen nervös

Das hatte Folgen, auch für die Familie. „Man fährt kräftig durch Deutschland. Die meisten Rennen finden im süddeutschen Raum statt, manche aber auch weiter weg“, berichtet Iwona Jung. „Das Qualifying ist meist freitags oder samstags, die Wertungsläufe und Rennen meistens sonntags.“ Um mit Kind und Kart etwa 20 Wochenenden pro Jahr halbwegs komfortabel in Städten wie Ampfing, Straubing oder Wackersdorf verbringen zu können, kauften sich die Jungs einen Transporter. „Damit lernen wir jetzt das Land kennen“, sagt Iwona Jung lachend. Dann schränkt sie ein: „Hätten wir mehrere Kinder, wäre diese Art von Wochenendgestaltung unmöglich.“

Während der Rennen – nach dem Warm-up fahren die Nachwuchs-Talente um die 20 Runden zu je etwa einem Kilometer – ist die 41-Jährige jedes Mal angespannt. „Dann klopft mir das Herz bis zum Hals und ich zittere.“ In diesen Momenten weiß sie nicht, ob sie sich wünschen soll, dass Dominik sich auch beruflich in Richtung Rennsport orientiert. „Kart-Sport ist trotz aller Sicherheitsmaßnahmen nicht ungefährlich. Die Karts haben nicht mal Airbags. Andererseits: Wer wäre nicht gern die Mama von Schumi 2?“

Dazu kommt, dass Iwona weiß, wie sehr ihr Achtklässler in seinem Hobby aufgeht. „Ist ja irgendwie auch kein Wunder. Das erste Wort, das er als Baby gesagt hat, war 'Toto' – so hat er sein Auto genannt.“

In Papa Mathias' Brust schlagen ebenfalls zwei Herzen. „Das ist schon nicht ohne: Mit seinem neuen Zweitakter hängt er bei der Beschleunigung erst mal jedes Auto ab.“ Aktuell sieht er das Positive: „Seine Erfolge haben Dominiks Selbstbewusstsein gestärkt. Und er hat freiwillig für die Schule gelernt, damit er danach zum Kartfahren gehen konnte.“ Mathias Jung weiß aber auch: „Wer Rennfahrer werden will, braucht vor allem eins: Geld.“ Talent mache nur etwa 20 Prozent aus, der ganze „Rest“ sei eine Mixtur aus Beziehungen und finanziellen Möglichkeiten.

Dominik Jung selbst sagt: „Ich spiele auch gern Fußball und fahre gern Longboard. Aber der schönste Sport ist Kart fahren – das ist für den ganzen Körper anstrengend, es gibt ja keine Servolenkung. Den Motor zu spüren, ist einfach toll.“ Nach jedem Rennen sei man voll mit Adrenalin – und glücklich. „Ich träume schon davon, Rennfahrer zu werden.“

Papa Mathias legt ihm den Arm um die Schulter und sagt: „Seit du das Kartfahren für dich entdeckt hast, spielen wir ja Lotto...“