Heute so notwendig wie damals

Pfarrer Johannes Hofmann, Volkach: Wenn Jesus heute auf die Welt käme, würde er sich sofort zur Zeitenwende zurücksehnen, weil es damals genug Probleme auf der Welt gegeben hat. Heute gibt es ja seine Bewunderer und Nachfolger und Handlanger, die ihm zur Seite stehen. Wir Christen können heute die Aufgaben des Jesus von Nazaret weiterführen und selbstbewusst seine Willensrichtung fortführen. Jesus hatte in seiner Zeit einen unübersehbaren Zug nach unten (Arme, psychisch Kranke und Aussätzige) und zu den gesellschaftlichen Außenseitern (Zöllner, Prostituierte und Hirten). Also, liebe Mitchristen, krempelt die Ärmel hoch. Es gibt viel zu tun: Arme, Flüchtlinge und Obdachlose könnten 'nen Euro, ein gutes Wort oder einen lieben Blick brauchen.

Wir Christen sind die Visitenkarte Gottes zum diesjährigen Weihnachtsfest. Gott wird Mensch und wir dürfen ganz in seiner Nachfolge stehen. Auch wir könnten zu mitfühlenden Menschen werden. Wir brauchen nicht die moralischen Oberlehrer und intellektuellen Besserwisser sein.

Gerade auch für uns Christen ist Jesus auf die Welt gekommen. Wir Christen dürfen heilsame Menschen sein. In unserer Nähe könnten andere Menschen aufatmen, durchatmen, Luft bekommen. Weil ich von Weihnachten weiß, kenne ich Gottes Erbarmen mit den Menschenkindern. Dieses Erbarmen darf ich weitergeben, damit in meiner Nähe die Menschen eine Ahnung bekommen von Gottes Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft.

Wenn Jesus heute auf die Welt käme, würde er so große Augen machen wie bei seinem ersten Kommen. Hoffentlich blicken ihn dann ein paar Menschen voller Liebe und Freude an.

Bruder Melchior, OSB, Abtei Münsterschwarzach:

Wenn Jesus heute auf die Welt käme, würde er ……….“ Ja, was würde er dann tun? Um es vorweg zu schicken: ich weiß es auch nicht! Sicherlich habe ich Wünsche und Erwartungen. Dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Dass es dann Frieden auf dieser Erde gibt. Aber vermutlich würde er sowieso ganz anders kommen, als wir das erwarten.

Aber erwarten wir ihn überhaupt? Rechnen wir damit, dass Jesus kommt? Würde es Ihr Leben verändern, wenn Sie wüssten, dass Jesus auf die Welt kommt? Würde es Ihr Leben verändern, wenn Sie wüssten, dass Jesus in IHRE Welt kommt?

Wo würde er Raum finden? Hätten wir Platz für ihn in unseren Häusern? Haben wir Platz für ihn in unserem Lebenshaus? Ist Platz für ihn in unseren Kirchen und Gottesdiensten? Oder würde es auch da, wie in der Weihnachtsgeschichte, heißen: „Sie fanden keinen Raum.“?

Aber doch. Ein bisschen Platz haben wir schon. Eine kleine Ecke ist da noch frei. Hinter unserem Lebenshaus haben wir noch einen kleinen Stall. Das macht doch ihm nichts aus. Das kennt er ja. Ich vermute, damit begnügt er sich dann nicht mehr. Er will unser ganzes Leben ausfüllen. Unser ganzes Leben gestalten.

Aber er wird nicht mit Gewalt in unser Leben einbrechen oder versuchen, über die Hintertür einzudringen. Er steht da und klopft an. Vielleicht haben Sie sein Klopfen schon gehört, aber noch nie darauf reagiert. Vielleicht wäre dieses Weihnachtsfest eine Möglichkeit, dass Jesus durch uns – durch Sie und mich – zur Welt kommt. Die Zeilen aus dem bekannten Adventslied „Macht hoch die Tür“ können eine Einladung sein, dass Jesus heute auf die Welt kommt – durch uns: Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heilger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.

Dekan Ivo Huber: Wenn Jesus auf die Welt käme? Ist Weihnachten, so einfach ist das und heute wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie damals vor 2000 Jahren. Ich kann mir das Kommen Jesu nicht anders vorstellen als ein Kind, das Kind in der Krippe eben.

Das hat jetzt nur wenig mit süßlicher Weihnachtsromantik zu tun, mit Krippenbildern, Lebkuchen und Glühwein, sondern damit, dass wir das Kommen des Christuskindes heute so notwendig brauchen wie damals. Noch immer herrscht kein Friede in der Welt, immer noch schubsen die Mächtigen die Schwachen umher. Wahrscheinlich wäre das Christuskind heute eher am Rand einer Straße geboren, in einem Flüchtlingsboot, oder in einem Lager als in einem Stall.

Wichtig ist, zu begreifen, dass Gott die Welt nicht mit einem Donnerschlag, wie sich das manche wünschen, auf die richtigen Gleise rückt, sondern sich ihr selbst, uns allen, als ein Kind wehrlos und nackt in die Arme legt. In einem alten Weihnachtslied heißt es richtig: „Er äußert sich all seiner G?walt, wird niedrig und gering. Mit Weihnachten sagt Gott zu uns als, hier bin ich, hilf mir, mach mal, ich traue dir das zu.“

Gott macht sich klein, damit wir groß werden und er baut darauf, dass sein Vertrauen in uns, uns aufrichtet und wir vor lauter Freude alle anderen mitnehmen.

Dieses Vertrauen gilt auch für Sie! Also, legen Sie Ihre Vorbehalte zur Seite, fangen Sie an, bringen Sie die Kinderaugen zum Leuchten und geben Ihrem Nachbarn die Hand, damit es Weihnachten werde, hier bei uns und langsam, aber sicher auf dem gesamten Erdkreis.

„Wenn Jesus heute auf die Welt käme, würde er beeindruckt den Menschen bei uns zusehen, die sich bemühen, Gutes zu tun. Er würde die bewundern, die an Schreibtischen und Konferenztischen sitzen und ernsthaft nach Wegen suchen, damit Menschen Hilfe finden. Er würde Kindergärten und Schulen, Krankenhäuser, Altenheime und Werkstätten für behinderte Menschen besuchen und wäre wohl richtig glücklich.

Meine Worte haben Früchte getragen, würde er jubeln. Alle Menschen werden geachtet, Frauen und Männer, Junge und Alte, Starke und Schwache, es gibt Förderschulen, Bewährungshelfer für Strafentlassene und Beratungsstellen für Ratlose. Und viele, die sich selbst nicht engagieren können, helfen durch Spenden.

In Diakonie und Caritas, in Familie und Nachbarschaft und anderswo sind Tausende unterwegs, um Menschen das Leben erträglich zu machen. Brot für die Welt, Adveniat und unzählige Organisationen helfen mit, dass Not gelindert und die Welt menschlicher und hoffnungsvoller wird. Viel wird getan gegen den Hunger in der Welt. Menschen wissen sich „von guten Mächten wunderbar geborgen“. Und wenn Hände vergebend zueinander finden, dann singt der Himmel.

Und Jesus würde fortfahren: Immer wieder kommen Menschen zusammen und lassen sich an meine Worte erinnern. Sie singen: Freue dich, o Christenheit! Und sie gehen dann in dem Wissen: ich bin geliebt, ich bin Gott wertvoll, ich und mein Nachbar auch. Ob das auch für eure Feinde gilt? Es gibt niemanden, den Gott nicht liebt. So soll es bleiben!

Bei einem Rundgang durch unsere Straßen würde er allerdings auch die Menschen sehen, die kein friedvolles Zuhause haben. Er würde erschüttert darüber sein, dass so unendlich viel Geld ausgegeben wird für Waffen und Minen, die Menschen zerfetzen. Wie damals würde er in heiligem Zorn die Tische derer umstürzen, die gute Geschäfte machen und damit anderswo Not und Armut vergrößern.

Jesus würde sich an seine Freunde wenden und fragen: Wie können bei euch so viele Weihnachten feiern ohne an mich zu denken? Gott möchte, dass allen geholfen wird. Erzählt davon! Zeigt, dass für euch Weihnachten mehr ist als gutes Essen! Lasst nicht nach, Gutes zu tun und Frieden zu stiften! Tragt den Willen meines Vaters im Himmel in eure Welt! Werdet zu Segensbringern. Um der Menschen willen. Habt Mut und Vertrauen! Gott ist mit euch.