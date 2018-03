Heuer ausnahmsweise kein Erntedankmarkt

„Der Rödelseer Frühling passt, aber der Erntedankmarkt wird anders werden“, kündigte Bürgermeister Burkard Klein in der Sitzung des Gemeinderats Rödelsee am Montag an. Deswegen werde es heuer ausnahmsweise keinen Erntedankmarkt geben, um sich in Ruhe Gedanken über die Neugestaltung zu machen.

Um die Märkte werden sich laut Burkhard Klein künftig Siegfried Weise, Hermann Eickhoff, René Gold und Henry Holl kümmern.

Mehr Diversität der Märkte

„Wir wollen eine gewisse Unterscheidbarkeit der Märkte“, informierte Klein. Der Markt im Herbst könnte wieder ein Markt mit Künstlern und Selbstvermarktern werden, stellte der Bürgermeister eine mögliche Variante vor. „Ich weiß, dass es bei einigen Vereinen wohl ein Aufstöhnen geben wird“, räumte Klein ein, jedoch benötige man für eine Neukonzeption ein wenig Zeit. Die bisherigen Aussteller würden natürlich informiert. Walter Fuhrmann regte an, sich bei den Überlegungen auch Gedanken über die Werbung für einen solchen Markt zu machen.

Weitere Themen im Gemeinderat

• Sehr zufrieden mit dem jetzigen Dorfladenbetreiber und der Entwicklung zeigte sich Bürgermeister Burkhard Klein in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zumal auch eine finanzielle „Altlast“ vom Vorgängerbetreiber für die Gemeinde gut ausgegangen ist. Da stand nämlich noch die Summe von rund 49 000 Euro für den Warenanfangsbestand im Raum. Die wird nun von der Kassenversicherung und der Haftpflichtversicherung übernommen. Mit Blick auf den Dorfladen in der Gemeinde sprach sich der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit gegen eine Ansiedlung eines weiteren Einkaufsmarktes an der B 8 bei Iphofen aus. Hier seien die Belange der Gemeinde erheblich betroffen, hieß es.

Muntermacher-Tour mit positivem Ergebnise

• Eine positive Bilanz zog Bürgermeister Burkhard Klein zur Charivari-Muntermacher-Tour. 3976 Euro habe man ausgegeben. 3000 Euro bekomme die Gemeinde, weil sie die Wette gewonnen habe. Das Geld werde allerdings wie vorgesehen gespendet: Jeweils ein Drittel bekommen Kindergarten, die Jugend und die Aktion „Rödelsee hilft“. 750 Euro habe es an weiteren Spenden gegeben. Zusammen mit erzielten Einnahmen seien so rein theoretisch 460 Euro übrig geblieben.

• Zündelnde Jugendliche hat die Gemeinde im Visier. Auch die Polizei ermittelt laut Bürgermeister Klein. Im Bereich vom jüdischen Friedhof über den Holzlagerplatz bis zum „großen Wasserdurchlass“ habe es schon mehrfach Einsätze gegeben. Zuletzt sei eine Spraydose über einen Kracher gezündet worden. „Das ist hochgefährlich“, sagte Klein, der alle bittet, die Augen offen zu halten, weil die Vorfälle sich zudem am Tag ereignet hätten.

• Zum Abschluss der Städtebauförderung werde ein Denkmal im Schlosspark errichtet. Beauftragt damit ist der fränkische Künstler Theo Steinbrenner. Mit dem Kunstwerk soll eine Verbindung zum Brunnen vor dem Rathaus geschaffen werden. Rund 15 000 Euro sind dafür eingeplant. Die Raiffeisen-Stiftung werde 6500 Euro davon übernehmen, freut sich Bürgermeister Burkhard Klein.

• Im Friedhof von Rödelsee sollen wie schon in einem Teil, Hecken zwischen den Reihengräbern entfernt werden. Die restlichen Hecken werden fachgerecht geschnitten. Das Leichenhaus soll eine mobile Wand zum Verschließen bekommen.

• Jüngst war im Kindergarten in Rödelsee eingebrochen worden. Im Zuge der Bauarbeiten wird nun auch eine Alarmanlage installiert werden.