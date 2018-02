Herzlichen Glückwunsch, Frau Amrehn!

Marianne Amrehn aus Marktbreit feierte ihren 85. Geburtstag. Geboren ist die Jubilarin am 24. März 1931 in Marktbreit als eines von fünf Kindern des Landwirtsehepaares Martin und Anna Mittnacht. Nach dem Besuch der Schule half sie auf dem elterlichen Hof, bis sie den Metzger Karl Amrehn kennenlernte und 1951 heiratete. Gleichzeitig baute das Paar ein Haus in Marktbreit und betrieb auch eine kleine Landwirtschaft. Neben der Arbeit dort versorgte die Jubilarin den Haushalt und kümmerte sich um ihre fünf Kinder. Seit 2008 ist Marianne Amrehn verwitwet. Die rüstige Seniorin versorgt sich alleine, liest täglich die Zeitung, arbeitet – soweit die Gesundheit das zulässt – in ihrem Garten und besucht regelmäßig die Veranstaltungen des Altenclubs der Arbeiterwohlfahrt. Zum Jubeltag gratulierten neben den sieben Enkeln und neuen Urenkeln auch Vertreter der Arbeiterwohlfahrt. Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Bürgermeister Erich Hegwein (unser Bild). TEXT/Foto: ROBERT HAASS