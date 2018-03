Helfer gesucht: Treppe am Bad

Sowohl finanziell, als auch durch freiwillige Arbeitsstunden vieler Helfer – die Initiative Abtswinder Schwimmbad, die seit vielen Jahren für das Freibad engagiert, bleibt weiter aktiv. Wie und wo kristallisierte sich jetzt bei der Mitgliederversammlung heraus.

Der Verein habe weiter seine Berechtigung, auch wenn viele Leute nach der Sanierung der Freizeiteinrichtung davon ausgingen, dass dessen Ziele erreicht seien, betonte Vorsitzender Rudi Weikert. Nach der Erneuerung gehe es nun um den Unterhalt des Bades. Dieses Ziel sei auch in der Vereinssatzung festgeschrieben.

Nachdem im vergangenen Jahr neben der Frühjahrsaktion neue Spielgeräte angeschafft und das Wasserspiel neu lackiert wurden, habe man sich für diese Saison wieder mal etwas richtig Großes vorgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Geplant sei, die Waschbetontreppen durch deutlich fußfreundlichere Stufen zu ersetzen. Für die Arbeiten würden wieder viele Helfer gebraucht, die ein paar Stunden ihrer Freizeit für die gemeinsame Sache opfern wollten.

Circa 10 000 Euro will der Förderverein laut Pressemitteilung dafür in die Hand nehmen. Dass die Summe verfügbar ist, habe Ursula Zehnder in ihrem Kassenbericht bestätigt.

Die Veranstaltungen des Jahres zählte Schriftführerin Brigitta Senft-Raab auf. Diesmal nicht auf der Liste war die Pool-Party. Zur Absage sah sich der Vereins-Vorstand aufgrund unsicheren Wetters und mangelnder Hilfsbereitschaft gezwungen, heißt es im Pressetext. Vom gelungenen Schwimmkurs und – wegen des heißen Sommerwetters – sehr vielen Überwachungsstunden der Wasserwacht berichtete der Leiter der Ortsgruppe, Bernhard Kniewasser.

Bei den Neuwahlen kamen die bisher bewährten Kräfte erneut ins Amt – mit zweitem Vorstand Konrad Hespelein, Jürgen Schulz als Abteilungsleiter Bau, den Beisitzern Elisabeth Werner, Klaus Scheerer und Paul Hedges. Sie werden in Zukunft noch von Sandra Koos und Lena Schwanfelder unterstützt. Auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist Fran Dörr. Den Dank der Gemeinde für Vorstand und Helfer formulierte Bürgermeister Jürgen Schulz. Er hoffe, dass noch lange Zeit engagierte Bürger ihre Gemeinde bei der Unterhaltung des Schwimmbades unterstützen.

Abschließend lud der Vorsitzende noch einmal zur Frühjahrsaktion am Samstag, 2. April, ab 9 Uhr ein. Neben dem Abbau der Treppen sollen auch die hölzernen Liegetrassen saniert werden, nicht zuletzt sei mit der Pflege der Grünanlagen und Reinigung der Hecken Arbeit für jede und jeden da. Wie üblich gebe es wieder ein Mittagessen, das Schwimmbadwirt Ulli Zehnder spendiert, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.