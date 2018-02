„Heißer Stuhl“ zur Wahl

Zehn Tage vor der Bundestagswahl, also am 14. September, veranstaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seinen „Heißen Stuhl zur Bundestagswahl“ – um 19 Uhr im Naturfreundehaus. DGB-Regionsgeschäftsführer Frank Firsching freut sich über ein Jubiläum: „Seit der Bundestagswahl 2005 veranstalten wir unseren Heißen Stuhl in Schweinfurt zu jeder Wahl mit großem Erfolg, nun zum 10. Mal. Ob Bundestags- Landtags, Oberbürgermeister- oder Europawahlen, stets gelang es, spannende politische Diskussionen herbeizuführen. Das wollen wir fortführen.“

Zu Gast sind die Direktkandidaten des Wahlkreises Schweinfurt-Kitzingen der im Bundestag vertretenen Parteien: MdB Klaus Ernst (Die Linke), Markus Hümpfer (SPD), Barbara Pfeuffer (Bündnis90/Die Grünen) und MdB Anja Weisgerber (CSU).

Das Format sieht vor, dass die Kandidaten einzeln 30 Minuten lang auf dem „Heißen Stuhl“ Platz nehmen. Dort werden sie von den Moderatoren Christian Schwarz und Frank Firsching zu den Themen Arbeit, Rente, Soziales und Steuergerechtigkeit befragt, bevor das Publikum selbst Fragen stellen darf, und zwar zu allen Themenbereichen. Dabei wird die Reihenfolge der Kandidatenbefragung an Ort und Stelle ausgelost.