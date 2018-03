Heimspiel für den Heimatminister

Er kommt mit Schirm, schreibt gleich Autogramme, sieht einen voll besetzten Saal der Karl-Knauf-Halle, winkt und verbeugt sich vor seinem Publikum des CSU-Kreisbürgerfestes – und hat schon gesiegt. Applaus und der Bayerische Defiliermarsch, gespielt von der Knauf-Bergmanns-Kapelle, begleiten Staatsminister Markus Söder durch den Saal nach vorne. Traditionsgemäß eigentlich der Auftrittsmarsch des bayerischen Ministerpräsidenten. „Ich komme damit emotional zu Recht“, sagt Söder ganz trocken und erntet Heiterkeit.

Nach der freundlichen Begrüßung durch den CSU-Ortsvorsitzenden Uwe Matheus, Bürgermeister Josef Mend, den lobenden Worten der Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber (die Gewürze verteilte, weswegen Söder sie die „scharfe Anja“ nannte) und des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Burkhard Klein, gibt der Minister erst einmal die freundlichen Worte zurück. Schließlich gehört er ja zu einem Viertel hierher, stammt doch einer seiner beiden Großväter aus dem Landkreis Kitzingen, „einem der schönsten Bayerns“. Damit ist er auch schon bei seinem ersten Thema, dem ländlichen Raum. Der braucht laut Söder eine echte Zukunft, weswegen man nicht nur daran denken dürfte, was in München oder Nürnberg passiert.

„Wir helfen anderen gerne, aber die Schulden muss man selbst zahlen.“ Markus Söder, zu europäischen Finanzausgleich

Deshalb habe er die finanziellen Rahmenbedingungen für Kommunen geändert, „Ein bisschen mehr für den ländlichen Raum und etwas weniger für München – das finde ich gerecht“, sagt Söder unter dem Applaus der fränkischen Zuhörer.

Aber München bekommt dennoch etwas Wichtiges, jetzt, wo auf europäischer Ebene der Bocksbeutel gerettet ist: Eine Vinothek des Frankenweins in der Residenz. „Franken müssen in die mächtigsten Plätze in Bayern rein“, sagt Söder und der Saal lacht. Was Söder dazu veranlasst zu betonen, dass er die Vinothek meine.

Leise Töne, die aber umso feiner gesetzt, zeichnet Söders Rede beim Kreisbürgerfest aus. Er hat gelernt, mit dem Florett umzugehen. Das Breitschwert hat er dennoch im Gepäck. Das bekommt Martin Schulz zu spüren („Sie erinnern sich? Das ist der Kanzlerkandidat der SPD“). Denn den sieht Söder als Gefahr für Europa, dessen Stabilitätsfaktor Deutschland ist. Warum Deutschland so stabil ist, fragte der Minister und die Zuhörer ahnen die Antwort. „Da kommt man nicht auf Berlin und Bremen, sondern auf Bayern und Franken“, donnert der Minister los, um ebenso ruhig hinter her zu schieben: „Eigentlich ist damit alles gesagt.“ Freilich, seine Rede war damit nicht beendet. Denn die Stabilität und die Stärke von Land und Bund möchte er erhalten. Söder sieht es nicht ein, die Probleme in Deutschland mit dem Länderfinanzausgleich zu lösen und das Gleiche in Europa anzufangen. „Wir helfen anderen gerne, aber die Schulden muss man selbst zahlen“, erteilt er anderslautenden SPD-Plänen eine deutliche Abfuhr.

„Ein Staat muss mit dem Geld auskommen, was er hat“, springt Söder zum Thema Steuern, die derzeit kräftig sprudeln, weswegen Erhöhungen absurd sind. „Wenn die Aufgabe endet, warum soll dann die Abgabe bleiben?“ plädiert der Finanzminister für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Solidarisch und barmherzig hat sich laut Söder Bayern bei der Zuwanderung gezeigt. Er fordert dabei die Einhaltung der bestehenden Werte ein, die für alle gelten. An die gelte es sich anzupassen und nicht umgekehrt. „Es wird uns nicht gelingen, alle aufzunehmen“, machte er klar. Wie es in der Karl-Knauf-Halle eine Obergrenze an Besuchern gibt, so gebe es die auch bei der Zuwanderung, um sinnvoll helfen zu können, macht Söder seine Position deutlich. Ebenso in Sachen Türkei, mit der er ob deren Verhaltens die Beitrittsgespräche ein für alle mal beenden möchte.

Dann ist Söder auch schon bei der inneren Sicherheit. Zählt viele Beispiele auf, die in jüngster Vergangenheit schiefgelaufen sind. „Gewaltbereite dürfen keine Zukunft bei uns haben“, fordert er. Dabei greift er die Linke scharf an, deren Jugendorganisation gegen die Polizei wettere. Weswegen er eine Zusammenarbeit mit dieser Partei nicht verstehen kann. Auch die Grünen würden manchmal nicht hinter der Polizei stehen, „deswegen verstehe ich es, wenn die Polizei lieber blaue statt grüner Uniformen anzieht.“

Und zum Schluss erzählte Söder noch von seiner Schul- und Studienzeit und seinem Faible für Franz-Josef Strauß. Und trotz schwankender Leistungen in der Schule habe er zum Schluss im Studium seinen Doktor gemacht – „... und bis heute behalten“, kann er sich einen winzigen Seitenhieb – den die Zuhörer im Saal sehr wohl verstehen – gegen einen Parteikollegen nicht verkneifen.

Fragen aus dem Publikum, moderiert von Barbara Becker, zum Kommunalen Abgabengesetz und zur Berücksichtigung bei der Steuer, zum Solidaritätszuschlag und zur Dieselaffäre beantwortet er gerne und ausführlich. Bei Markus Söder darf nämlich laut Becker die fränkische Regel der kurzen Reden und der langen Bratwürste durchbrochen werden. Zumal die, die in der Küche bei schwülem Klima in der Halle Bratwürste zubereitet haben, die anstrengendste Arbeit beim Kreisbürgerfest verrichtet haben, wie Söder anerkannte.