Heimliche Spiele im Bimbacher Schloss

Die Augen von Sabine Krombholz werden immer strahlender, je mehr Räume sie in ihrem alten, „zweiten Zuhause“ zu sehen bekommt. Da, der Billardtisch im oberen Stockwerk, „da habe ich mit meiner Freundin Doris Laufer immer heimlich gespielt, wenn die Eltern nicht da waren“. Oder der Speicher unterm Dach, „herrlich, und immer darauf achten, nicht erwischt zu werden“. Der Garten, in dem auch die Nachbarskinder immer spielten, wenn die Schlossherren mal nicht zu Hause waren.

Geniale Idee

Und am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, darf sich Sabine Krombholz (geborene Blattner aus Bimbach) ganz offiziell im Schloss umschauen, unter der Führung von Gottfried Schäfer, dem Besitzer des Schlosses. Und nicht nur Krombholz genießt die Führung durch Räume, die zuletzt im Jahr 2003 beim Kreisheimattag und zur 300-Jahr-Feier des Schlosses öffentlich zugänglich waren.

Als sie das Schloss 1976 übernommen hatten, berichtet Schäfer seinen gut 20 Zuhörern (die gruppenweise den ganzen Tag von verschiedenen Leuten geführt wurden), hatten sie gleich mal 80 Fenster neu zu streichen, sozusagen zum Aufwärmen. „Dann ist irgendwann das Landesamt für Denkmalpflege gekommen und hat uns gefragt, was wir da eigentlich machen würden“, sagt Schäfer. Und nachdem sich herausgestellt hatte, „dass wir nichts Verbrecherisches angestellt hatten, durften wir unter der Federführung des Amtes weitermachen“.

Die Auflagen, für die das Amt nicht nur bei privaten Bauherren gefürchtet ist, waren hoch, und so manche dunkle Tapete, die die neuen Besitzer abreißen wollten, durften sie nicht abreißen. „Dann hatte meine Tochter die genial einfache Idee, die Wände mit hellen Stoffbahnen abzudecken, das Landesamt war begeistert, und wir hatten hellere Räume.“

Kunsthistorische Schätze

In denen wohnt die Familie nur zum Teil, der ältere, also der Herrentrakt, ist zwar hergerichtet, aber nicht durchgehend bewohnt. Was Schäfer seinen Besuchern in diesem Trakt zu bieten hat, sind kunsthistorische Schätze, die an manchen Stellen den Betrachtern schlichtweg den Atem rauben.

Etwa eine kleine, hausinterne Kapelle, die ein damaliger Bewohner des Adelsgeschlechts der „Fuchs zu Bimbach“ hatte einbauen lassen. Seine erste Frau (evangelisch) war verstorben, und weil dem damaligen „Fuchsen“ eine Karriere am Wiener Kaiserhof und die Heirat mit einer (katholischen) Frau ins Haus stand, konvertierte jener Fuchsen und ließ sich eine katholische Kapelle einbauen. Eine Besonderheit ist das Altarbild, das eine stillende Madonna zeigt.

Rittergeschlecht statt Adel

Was sich nach unermesslichem Reichtum anhört, war in Wirklichkeit mehr Schein. Trotz ihrer Besitztümer schafften es die Fuchsens nicht, in den wirklichen Adel aufzusteigen und blieben eher ein Rittergeschlecht. Das Schloss selbst ist auch entsprechend ausgestattet, etwa mit einer chinesischen Wandmalerei statt der seinerzeit üblichen chinesischen Vasensammlung.

„Viele Wandmalereien haben wir unter mehreren Schichten Tapeten entdeckt“, so Schäfer. Manche Wandtapeten, wie eine Tierszene über mehrere Wände, war zugekauft und nicht für das Schloss hergestellt.

Und so wie unter den Tapeten die alten Malereien auftauchten, so bietet das Schloss auch heute noch einen hochinteressanten Einblick in das Leben der gehobenen Schicht der damaligen Zeit.