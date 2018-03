Heilmann darf nicht länger Gemeinderat sein

Nach neun Jahren muss der Marktgemeinderat Wolfgang Heilmann (Tiefenstockheim) aus dem Ratsgremium ausscheiden. Denn seit 1. Juni hat Heilmann ein Vollzeitbeschäftigungsverhältnis im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit begonnen. Laut Gemeindeordnung kann er deswegen nicht länger ein ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied sein.

Bürgermeister Heinz Dorsch überreichte ihm Entlassungs- und Dankurkunde sowie ein Präsent der Gemeinde. Heilmann ist Stellvertreter im Rechnungsprüfungsausschuss gewesen, Waldbeauftragter und Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft gewesen. „Du hast zum Wohle der Gemeinde mitgewirkt“, würdigte Dorsch die Amtszeit des scheidenden Ratsmitglieds. Heilmann selbst blieb sich auch in seiner Abschiedsrede treu: Kurz und präzise fasste er die neun Jahre zusammen: „Es war eine schöne Zeit, eine gute Truppe. Wenn's am Schönsten ist, soll man aufhören.“

Listennachfolger wird Ferdinand Scheller. Dieser muss noch schriftlich erklären, ob er das Amt annimmt. Das werde er auch tun, berichtete Dorsch, der schon mit Scheller gesprochen hatte. Denn ansonsten würden nur noch elf Räte zusammen mit Bürgermeister Dorsch am Tisch sitzen, da nur vier Kandidaten bei der vergangenen Kommunalwahl auf der Tiefenstockheimer Liste gestanden hatten und der Seinsheimer Ortsteil es geschafft hat, drei von ihnen an den Ratstisch zu entsenden.