Harmonische Wahlen bei Albertshöfer SPD

„Klein aber fein“ präsentiert sich der SPD-Ortsverein Albertshofen. Entsprechend harmonisch gingen die Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung über die Bühne. Markus Hümpfer, der hiesige Kandidat der SPD für die Bundestagswahl im September, hatte als Wahlleiter ein leichtes Amt. Die Mitglieder bestätigten den Vorsitzenden Gerhard Uhl, seinen Stellvertreter Günther Hendricks, Kassier Herbert Kutschera und Schriftführerin Christine Golm sowie die Beisitzer Teja Singh Chawla, Waltraud Heilmann, Heidi Reitmeier, Ludwig Wirth und Gerlinde Fella.

Der Schonunger Markus Hümpfer ist der Wahlkreiskandidat für die Sozialdemokraten, er stellte in der Versammlung sich und sein Wahlprogramm vor. Zusammen mit Uhl ehrte er Peter Tramski und Annelie Hager-Tramski für 45 Jahre Parteitreue, eine Urkunde gab es auch für Herbert Kutschera nach 35 Jahren in der SPD. Vor den Neuwahlen gab Herbert Kutschera einen Einblick in die finanzielle Lage des Ortsvereins und Kassenprüfer Ludwig Bachleitner hatte keine Beanstandungen.

In seinem Jahresbericht ging Gerhard Uhl auf den Familiennachmittag, das Boulebahnfest und das Sommerfest ein. Daneben unternahmen die Genossen eine Busfahrt zum Baumwipfelpfad nach Ebrach und dem Steigerwaldzentrum in Handthal. Im Oktober machte der Ortsverein eine Radtour nach Sulzfeld mit Stadtführung und Ausklang in einer Heckenwirtschaft. Im Dezember trafen sich die Genossen bei Herbert Kutschera, um die alljährlichen Weihnachtsbriefe und den Veranstaltungskalender für Albertshofen vorzubereiten. Der Vorsitzende würdigte das Engagement der fleißigen Austräger der Weihnachtsbriefe.

Gerhard Uhl lud zum Politischen Aschermittwoch des Kreisverbandes am 1. März im 19 Uhr in Prichsenstadt ein. Es folgt der Familiennachmittag am 26. März, wofür sich eine bekannte Politikerin und Markus Hümpfer angesagt hätten.