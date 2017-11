Hans Müller will in den Landtag

Hans Müller für den Landtag und Andreas Sulzbacher für den Bezirkstag: Der FDP-Kreisverband Kitzingen hat im Stimmkreis Nr. 605 (Kitzingen) die Weichen für die Wahlen im Herbst 2018 gestellt und die Landtags- und Bezirkstagskandidaten gewählt.

Erfahrungen in der Kommunalpolitik

Der Direktkandidat für den Bayerischen Landtag ist Hans Müller (Wiesentheid). In seiner Bewerbungsrede betonte der Fachanwalt für Steuer- und Insolvenzrecht laut Pressemitteilung seine langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik als Gemeinde- und Kreisrat sowie seine Funktion als Kreisvorsitzender und stellvertretender Bezirksvorsitzender der FDP in Unterfranken. Müller habe darauf hingewiesen, dass politische Ämter keinen Selbstzweck darstellen dürfen, so die Mitteilung. Die FDP habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und sich neu aufgestellt. Neben der Stärkung der Kommunen möchte sich Müller für einen Ausbau der Digitalisierung einsetzen.

Fokus auf den Nahverkehr

Als Listenkandidat für den Bayerischen Landtag wurde Bernd Djalek (Volkach) gewählt. In seiner Bewerbungsrede wies der Diplom-Betriebswirt auf die Bedeutung des Nahverkehrs im ländlichen Raum hin. Durch seine berufliche Tätigkeit im Nahverkehrs- und Infrastrukturbereich der Deutschen Bahn seien ihm die Probleme hierbei hinreichend bekannt. Der Ausbau von Busverbindungen im ländlichen Raum ist einer seiner Schwerpunkte. Weiterhin will sich Djalek für eine grundsätzliche Kostenfreiheit des Schulweges (über die 10. Jahrgangsstufe hinaus) sowie eine Legalisierung von Cannabis einsetzen.

Ländliche Regionen stärken

Der Direktkandidat für den Bezirkstag heißt Andreas Sulzbacher (Volkach). Sulzbacher hatte bereits als Direktkandidat für den Deutschen Bundestag kandidiert. Er betonte, er werde sich für Kultur- und Heimatpflege einsetzen sowie für eine Stärkung der ländlichen Region.

Als Listenkandidatin für den Bezirkstag wurde Astrid Jung (Volkach) gewählt. Die Berufssoldatin (Korvettenkapitänin) stellte die Bedeutung der Sicherheitspolitik in den Vordergrund. Weiter liegt ihr als Diplom-Pädagogin das Thema Bildung besonders am Herzen.

Als Delegierte für die Wahlkreisversammlung wurden Hans Müller (Wiesentheid), Bernd Djalek (Volkach) und Astrid Jung (Volkach) gewählt. Eröffnet worden war die Versammlung durch den Kreisvorsitzenden Andreas Sulzbacher, Er begrüßte die FDP-Kreisvorsitzenden Wolfgang Kuhl (Würzburg-Land, Direktkandidat Bayerischer Landtag) und Norbert Sauer (Schweinfurt). Florian Kuhl (Bezirksvorsitzender der Jungen Liberalen – Julis – Unterfranken) übernahm die Leitung der Wahlen.